Beach volley, Queen of the Beach 2018 Alba Adriatica. Annibalini e Leoni sugli scudi nella prima giornata. Alle 16 la finale

Verrà eletta oggi alle 16 la nuova regina della sabbia, la Queen of the Beach 2018 sulla spiaggia di Alba Adriatica dove ieri è andata in scena la prima giornata della kermesse unica nel suo genere in Italia organizzata da Beach Sport e Fulvio Taffoni. Dodici fra le migliori interpreti del beach volley nazionale si sono date battaglia per tutta la giornata in sfide “tutte contro tutte” che caratterizzano questa formula molto particolare che alla fine premierà solo due atlete, che potranno scegliersi la compagna per la finalissima del Queen of the Beach.

Eleonora Annibalini e Sara Leoni sono state, con due vittorie, le protagoniste della prima tornata di gare disputate nel pomeriggio di ieri, questa mattina si proseguirà con le eliminatorie, poi nel primo pomeriggio le semifinali e alle 16 la finalissima che decreterà la regina della sabbia. In corsa anche la campionessa uscente, Silvia Leonardi che però, in coppia con Rinaldini, ha subito una sconfitta pesante nell’incontro disputato nel tardo pomeriggio di ieri.

Questi i risultati della prima giornata di gare: Leonardi/Annibalini-Rinaldini/Toti 2-1 (15-13, 15-17, 11-4), J. Allegretti/Godenzoni-Aime/Breidenbach 2-0 (15-8, 16-14), Lo Prieno/Leoni–D. Allegretti/Colombi 2-0 (15-12, 15-12), Leonardi/Rinaldini-Annibalini/Toti 0-2 (13-15, 12-15), J. Allegretti/Aime-Godenzoni/Breidenbach 1-2 (15-9, 13-15, 7-11), Lo Prieno/D. Allegretti-Leoni/Colombi 0-2 (12-15, 13-15).