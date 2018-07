Finale Europei Under19, Italia-Portogallo: programma, orari e come vederla in tv

Ad un passo dal sogno. L’Italia si gioca il trofeo continentale contro il Portogallo nella finale degli Europei Under19 2018, in Finlandia. Domani, domenica 29 luglio, all’OmaSP Stadion di Seinajoki gli azzurrini proveranno a riscattare la delusione per la sconfitta maturata due anni fa in Germania nella finale contro la Francia di Mbappé, ma tra l’Italia e la coppa ci sarà l’insidia lusitana, recante principalmente il marchio di Neves Filipe e Trincao, due bomber di razza che hanno sommerso l’Ucraina con una doppietta a testa.

I ragazzi guidati dal ct Paolo Nicolato, tuttavia, dispongono di classe e talento a sufficienza per puntare al massimo traguardo. Moise Kean è salito alla ribalta proprio nel momento chiave del torneo e con due gol nelle ultime due gare ha preso in pugno le redini della squadra di pari passo con Christian Capone, autore a sua volta di due gioielli pesantissimi per le sorti degli azzurrini. La coppa, dunque, è un obiettivo ampiamente alla portata dell’Italia, che confida di rinverdire i fasti del 2003, quando proprio il Portogallo ha dovuto cedere sotto i colpi degli azzurrini, che sollevarono al cielo l’ambito trofeo.

Il calcio d’inizio del match è fissato per le ore 18.30. La partita sarà visibile in chiaro in tv su Rai2 oppure in diretta streaming sul portale web RaiPlay. Sarà possibile seguire il match anche attraverso la diretta live testuale di OA Sport.

PROGRAMMA E ORARIO

Domenica 29 luglio – Finale Europei Under19 2018

OmaSP Stadion, ore 18.30: Italia-Portogallo (diretta tv su Rai2)













