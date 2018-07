F1 tv, GP Gran Bretagna 2018: dove vedere la gara. Gli orari, le dirette e le differite su Sky e TV8

Signore e signori è tempo del Gran Premio di Gran Bretagna 2018 di Formula Uno. Si corre, come sempre, in uno dei templi della velocità come Silverstone che, come visto nel corso del fine settimana, sta mettendo a dura prova vetture e piloti per diversi motivi: temperature, gomme, motori e difficoltà della pista in sè.

Dopo una vibrante ed emozionante giornata dedicata alle qualifiche, tutto è pronto per la gara, decimo appuntamento del Mondiale 2018. I semafori si spegneranno alle ore 15.10 italiane (le 14.10 inglesi) un orario ormai consolidato in questo campionato, e ci regaleranno un Gran Premio quanto mai combattuto e che riproporrà l’eterna sfida tra Ferrari e Mercedes (che vince a Silverstone da cinque anni in fila) e, soprattutto, tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton.

Come vedere la gara in tv?

Il Gran Premio di Gran Bretagna prenderà il via alle ore 15.10 e sarà visibile in diretta ed in esclusiva, come consuetudine, solamente su Sky Sport tramite SkySport1 e SkySportF1. Da questo appuntamento ci sarà un cambio di canale per SkySportF1, si passa, infatti, dal canale 207 al 206, ma per il resto nessuna novità. Sarà possibile vedere anche una replica su TV8, canale 121 del pacchetto Sky e 8 del digitale terrestre). Ovviamente la gara sarà visibile anche su SkyGo (riservato ai soli abbonati) quindi su smartphone, talbet e pc.

OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della gara di Silverstone, per non perdervi nemmeno un istante del nuovo capitolo della saga tra Vettel e Hamilton.

PROGRAMMA GP GRAN BRETAGNA 2018

ore 15.10 GARA – Diretta su SkySport1 e SkySportF1

Repliche su SkySportF1: ore 18.00, 20.30, 23.00 e 01.00

Replica su SkySport1: ore 18.00

Replica su TV8: ore 21.30

