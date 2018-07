F1, Test Ungheria 2018 oggi (31 luglio): orario d’inizio e come seguirli in tv e tempo reale

Oggi, 31 luglio, prima giornata di test sul tracciato ungherese dell’Hungaroring dove le monoposto del Mondiale di Formula Uno 2018 si esibiranno per una due giorni di prove prima di andare in vacanza e ritrovarsi a fine agosto in Belgio, sul mitico circuito di Spa.

La Ferrari si presenterà in pista con il terzo pilota Antonio Giovinazzi che cercherà di completare il programma di lavoro con una Rossa che proverà nuovi componenti aerodinamici e testerà la nuova power unit. Domani poi sarà il turno di Kimi Raikkonen. Dopo le due vittorie di Lewis Hamilton e la morte del presidente Sergio Marchionne, nella scuderia di Maranello il clima non è dei migliori. Per questo, girare in pista sarà utile anche per serrare le fila e prepararsi all’appuntamento belga nel miglior modo possibile.

Non si sa invece come si presenterà la Mercedes, grande protagonista delle ultime due uscite e davanti nella graduatoria dei costruttori e dei piloti. Hamilton, nonostante le difficoltà, ha saputo monetizzare alla grande tutto quello che è accaduto, sfruttando anche un pizzico di fortuna. In casa Red Bull vedremo sicuramente Daniel Ricciardo che, dopo la grande rimonta del GP (quarto posto), vivrà questo day-1 come ultimo giorno di scuola, prima delle meritate vacanze.

Di seguito il programma dettagliato e gli orari della prima giornata di test di Ungheria 2018, ultimi del Mondiale 2018 di F1. L’evento non prevede diretta tv e streaming, garantita la DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 31 LUGLIO:

09.00-18.00 Test F1

COME SEGUIRE I TEST UNGHERIA 2018 IN DIRETTA TV E STREAMING:

I test non prevedono copertura tv e streaming.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













FOTOCATTAGNI