F1, Test Budapest 2018: quando si svolgono e come vederli in tv

Archiviato il GP d’Ungheria, prima di andare in vacanza è tempo degli ultimi test, che si svolgeranno proprio sul circuito dell’Hungaroring. Due giorni da sfruttare a pieno per continuare lo sviluppo e testare i nuovi aggiornamenti prima della pausa e soprattutto della seconda parte di stagione, che come abbiamo visto lo scorso anno è ovviamente decisiva. La Ferrari nel 2017 bruciò le sue chance di vincere il titolo proprio dopo l’estate, errore che a Maranello non vogliono ovviamente ripetere.

I test di Budapest si svolgeranno martedì 31 luglio e mercoledì 1 agosto. Non è prevista diretta televisiva ma potrete avere tutti gli aggiornamenti grazie alla DIRETTA LIVE testuale di OA Sport.

Il programma

Martedì 31 luglio

ore 9.00 – 17.00 Prima giornata test

Mercoledì 1 agosto

ore 9.00 – 17.00 Seconda giornata test













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA F1

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI