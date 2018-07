F1 oggi (sabato 8 luglio), GP Gran Bretagna 2018: orari prove libere 3 e qualifiche. Come vederle in tv e streaming

Oggi, sabato 7 luglio si disputeranno le prove libere 3 e le qualifiche del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. Sul circuito di Silverstone partirà la caccia alla pole position: Lewis Hamilton sembra essere il grande favorito della vigilia, le Mercedes vanno a caccia della doppietta con Valtteri Bottas e sembrano incontrastabili ma attenzione al solito Sebastian Vettel.

La Ferrari però non starà a guardare e quanto fatto vedere nel corso delle libere del venerdì promette decisamente bene in casa del Cavallino Rampante. Sebastian Vettel si è dichiarato molto soddisfatto della velocità della vettura per cui ne vedremo delle belle. Proveranno a dire la loro anche Kimi Raikkonen e le Red Bull guidate da Max Verstappen e Dani Ricciardo: ci sarà davvero da divertirsi, le qualifiche non lesineranno le emozioni ed entreremo nel vivo di uno dei weekend più sentiti dell’intero calendario.

Di seguito il calendario, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle prove libere 3 delle qualifiche del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 7 LUGLIO:

12.00-13.00 Prove libere 1

15.00 Qualifiche

GP GRAN BRETAGNA 2018: COME VEDERE LE PROVE LIBERE 3 E LE QUALIFICHE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le prove libere 3 e le qualifiche del GP di Gran Bretagna saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

Le qualifiche saranno trasmesse anche in differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 a partire dalle ore 19.45.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Garantite le repliche su Sky Sport F1 alle ore 20.45, 22.15, 00.00 e nel rullo notturno.













