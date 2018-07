F1 oggi (21 luglio), GP Germania 2018: come vedere in tv prove libere 3 e qualifiche. Orari e programma su Sky e TV8

Sabato decisivo ad Hockenheim, dove è di scena il GP di Germania. È la gara di casa di Sebastian Vettel, che è cresciuto a pochi km da qui ma che qui non ha mai vinto. Seb si presenta davanti al suo pubblico da leader del Mondiale, con 8 punti su un Lewis Hamilton uscito malconcio dalla gara di Silverstone. Anche la Mercedes corre in casa (il team è britannico ma la sede della casa costruttrice è in Germania), per cui quale migliore vendetta. Gli ingredienti per un sabato di fuoco ci sono tutti!

La giornata del sabato comincerà alle 12.00 con le prove libere 3 e proseguirà alle 15.00 con le qualifiche. Tutta la giornata sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport F1 HD e in streaming su Sky Go. In chiaro, invece, TV8 trasmetterà le qualifiche in differita.

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di prove libere 3 e qualifiche del GP di Germania.

La programmazione di Sky Sport F1 HD

Sabato 21 luglio

ore 12.00-13.00, F1, Prove libere 3, diretta

ore 15.00, F1, Qualifiche, diretta

ore 18.15, 20.30, 22.15 e 24.00, F1, Qualifiche, repliche

La programmazione di TV8

Sabato 21 luglio

ore 20.00, F1, Qualifiche, differita













