Tour de France 2018, la tappa di oggi (21 luglio): Saint-Paul-Trois-Châteaux-Mende. Orario, altimetria e come vederla in tv

Oggi (sabato 21 luglio) si svolgerà la quattordicesima tappa del Tour de France 2018, 188 km da Saint-Paul-Trois-Châteaux a Mende. Dopo la frazione di trasferimento di ieri si torna a salire sul Massiccio Centrale, con un percorso ricco di insidie. Negli ultimi 100 km c’è un continuo saliscendi e poi nel finale i corridori dovranno affrontare il durissimo strappo della Côte de la Croix Neuve, salita di 3 km al 10% in cui assisteremo ad uno spettacolare scontro diretto tra i migliori.

La partenza da Saint-Paul-Trois-Châteaux è fissata alle 13:05, mentre l’arrivo a Mende è previsto tra le 17.30 e le 18.00, in base alla media oraria. La quattordicesima tappa del Tour de France 2018 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalle 13.45 su RaiSport e dalle 15.00 su Rai3. Diretta tv anche su Eurosport1 dalle 12.55 e diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo e l’altimetria.

Quattordicesima tappa Tour De France 2018

Sabato 21 luglio

Saint-Paul-Trois-Châteaux-Mende 188 km

Partenza: 13:05

Arrivo previsto: 17.30-18.00 circa

Altimetria

Disegno a cura di Angelo Giacovazzo

