F1, GP Ungheria 2018: qualifiche. Orario d’inizio e come vederle in tv

Oggi sabato 28 luglio si disputano le qualifiche del GP Ungheria 2018, tappa del Mondiale F1. L’ultimo appuntamento prima della pausa estiva sarà determinante per le sorti dell’intero campionato: la lotta tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton è entrata nel vivo, il confronto diretto tra le due stelle del Circus non conosce tregua e all’Hungaroring verranno messi in palio punti fondamentali che potrebbero indirizzare la contesa. Le qualifiche odierne avranno un’importanza decisiva visto che scattare davanti a tutti su questo tracciato assegna un vantaggio rilevante in gara, su questa pista è difficile sorpassare e la prima fila spesso è sinonimo di vittoria.

Lotta sfrenata dunque per la pole position in uno pomeriggio rovente che definirà la griglia di partenza. Il tedesco della Ferrari e il britannico della Mercedes partiranno da favoriti ma vanno tenute seriamente in considerazione anche le Red Bull che su questo layout possono davvero dire la loro e ricoprire un ruolo di arbitro nella corsa verso il titolo. Si preannuncia grande spettacolo, la battaglia non sarà assolutamente da perdere, ci sarà da divertirsi con le sentitissime qualifiche del GP di Ungheria 2018 che saranno come sempre anticipate da un’ora di prove libere 3.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle qualifiche del GP Ungheria 2018, tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 28 LUGLIO:

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

QUALIFICHE GP UNGHERIA 2018: COME SEGUIRLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP di Ungheria 2018 sarà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport F1.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi nulla.

L’evento sarà trasmesso in differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 secondo il seguente palinsesto: ore 19.00 di sabato.

Previste le repliche su Sky Sport F1 secondo il seguente palinsesto: qualifiche alle ore ore 19.00, 21.00, 00.00.













