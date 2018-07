F1, GP Ungheria 2018: qualifiche (28 luglio). Orario d’inizio e come vederle in tv e streaming

Sabato 28 luglio si disputano le qualifiche del GP di Ungheria 2018, tappa del Mondiale F1. Sul circuito dell’Hungaroring i piloti si daranno battaglia per la conquista della pole position, fondamentale su questo tracciato dove è davvero difficile sorpassare: partire davanti a tutti è fondamentale se si vuole puntare alla vittoria. Si definirà la griglia di partenza di quella che sarà l’ultima gara prima della pausa estiva: appuntamento fondamentale nella corsa verso i titolo iridato, la stagione della Formula Uno è ormai giunta a un crocevia.

La lotta tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton proseguirà sul tracciato magiaro. Il tedesco della Ferrari vuole scattare dalla prima piazzola per riscattare l’errore commesso in Germania e puntare alla vittoria da dedicare a Sergio Marchionne mentre il britannico della Mercedes vuole allungare ulteriormente in classifica generale. Da non sottovalutare le Red Bull che su questo layout possono davvero fare la differenza come hanno fatto a Montecarlo: Dani Ricciardo e Max Verstappen hanno le carte in regola per puntare in alto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle qualifiche del GP Ungheria 2018, tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 28 LUGLIO:

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

QUALIFICHE GP UNGHERIA 2018: COME SEGUIRLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP di Ungheria 2018 sarà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport F1.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi nulla.

L’evento sarà trasmesso in differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 secondo il seguente palinsesto: ore 19.00 di sabato.

Previste le repliche su Sky Sport F1 secondo il seguente palinsesto: qualifiche alle ore ore 19.00, 21.00, 00.00.













FOTOCATTAGNI