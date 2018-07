F1, GP Ungheria 2018: prove libere 2. Sebastian Vettel è il più veloce ma quanta incertezza in vista della gara

Ferrari protagonista in questo venerdì di prove libere a Budapest. Sebastian Vettel ha chiuso al comando la seconda sessione, stampando un notevole 1’16″834. I dubbi del mattino, quando il tedesco aveva tenuto il passo delle Red Bull ma con gomma più morbida, sono stati spazzati via dal pomeriggio. Seb ha girato, così come tutti i suoi rivali, con l’Ultrasoft, ed è stato il più veloce in pista.

Proprio le due Red Bull lo tallonano da vicino. Max Verstappen è staccato di pochi millesimi, mentre Daniel Ricciardo è a poco più di un decimo. Quarta posizione, invece, per Kimi Raikkonen, a tre decimi dal compagno di squadra, ulteriore segnale che, almeno al momento, Ferrari e Red Bull sembrano avere qualcosa in più. Lo dice anche il passo gara: Vettel è stato imprendibile con la gomma fucsia, andando anche ben oltre i giri previsti.

Ma è vietato sottovalutare la Mercedes. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sono quinto e sesto, a sette decimi il britannico, oltre il secondo il finlandese, ma entrambi hanno ottenuto la loro miglior prestazione con gomma Soft. Indecifrabile il comportamento delle Frecce d’Argento, soprattutto in ottica gara: con la gomma più morbida i due piloti hanno avuto le solite difficoltà, con la gomma gialla il discorso è totalmente cambiato e la Mercedes è stata al livello di Ferrari e Red Bull. Regna l’incertezza, dunque, in vista di qualifiche e gara: non è da escludere domani l’azzardo della Mercedes di superare il Q2 con la gomma Soft, tutt’altro che facile visto il salto di mescola (Pirelli ha portato Medium, Soft e Ultrasoft).

È stato ancora Romain Grosjean il più veloce degli “altri”, staccando la Renault dello spagnolo Carlos Sainz. Ottima risposta, però, rispetto alle prime libere, da parte della Toro Rosso, con il francese Pierre Gasly nono davanti al connazionale Esteban Ocon con la Force India.

