F1, Niki Lauda dovrebbe tornare nel paddock ad Abu Dhabi secondo Bernie Ecclestone

Niki Lauda di ritorno nel paddock del GP di Abu Dhabi. È quanto asserisce Bernie Ecclestone: l’ex grande capo del Circus ha sostenuto una conversazione telefonica col tre volte Campione del Mondo austriaco prima che questi lasciasse l’ospedale.

Lauda si è sottoposto a un trapianto di polmoni lo scorso 2 agosto, dopo aver rischiato seriamente la vita. Ecclestone, parlando con il quotidiano svizzero di lingua tedesca Blick, ha affermato che l’ex pilota “sta bene, date le circostanze. Dice che si sente molto meglio, solo che deve prendere parecchie pillole ed essere disciplinato. Il suo piano segreto è di ritornare ad Abu Dhabi. È incredibile tutto quello che ha passato Niki. Non se lo merita“. Il riferimento evidente non va soltanto a questo grave problema di salute, ma anche a tutte le altre situazioni come minimo avventurose in cui l’ex pilota di Ferrari, Brabham e McLaren si è trovato, non ultimo il celebre rogo del Nurburgring nel 1976.

Oltre a Ecclestone, anche Helmut Marko è stato in forte apprensione per le condizioni del connazionale. L’ex vincitore della 24 ore di Le Mans ha dichiarato, relativamente al veloce recupero di Lauda: “Non me lo sarei mai immaginato. Nella sua testa mette sempre nel mirino un obiettivo e lavora per raggiungerlo. Tipico di Niki“.

