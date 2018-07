F1, GP Belgio 2018: programma, orari e tv. Si ricomincia a Spa dopo la pausa estiva

Archiviato il GP d’Ungheria la F1 si gode il meritato riposo. Il Circus va in vacanza per poi ritornare in Belgio a fine agosto. È stata una prima parte di stagione entusiasmante, con Ferrari e Mercedes che hanno duellato fianco a fianco su tutte le piste. Una lotta equilibrata, dove i valori sono stati ribaltati e smentiti gara dopo gara e in cui non sono mancati i colpi di scena, tra sorpassi al limite, errori e ritiri pesanti. Tutto questo riprenderà, come detto, a Spa, per una seconda parte di stagione come sempre decisiva. Lo scorso anno, infatti, la Ferrari gettò al vento le sue chance di titolo proprio dopo l’estate, errore che a Maranello non vogliono ripetere.

Il GP del Belgio comincerà venerdì 24 agosto con le prove libere, proseguirà il sabato con le qualifiche e terminerà la domenica con la gara. Tutto il weekend sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport F1 HD e in streaming su Sky Go. In chiaro, invece, TV8 trasmetterà qualifiche e gara in differita (il palinsesto non è ancora noto).

OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di prove libere, qualifiche e gara del GP del Belgio.

Il programma

Venerdì 24 agosto

ore 11.00 – 12.30 Prove libere 1

ore 15.00 – 16.30 Prove libere 2

Sabato 25 agosto

ore 12.00 – 13.00 Prove libere 3

ore 15.00 Qualifiche

Domenica 26 agosto

ore 15.10 Gara













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA F1

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI