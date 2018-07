Italia-Olanda, Mondiali hockey prato femminili 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Torna in campo la nazionale femminile di hockey su prato ai Mondiali di Londra: terzo ed ultimo appuntamento per quanto riguarda il girone preliminare. Arriva la sfida più difficile, dopo quelle vinte con Cina e Corea del Sud: le azzurre affrontano le campionesse del mondo in carica dell’Olanda, che fino ad ora hanno realizzato 14 reti, subendone solo una.Andiamo a scoprire il programma e gli orari del match.

Terza giornata Mondiali hockey prato 2018

Domenica 29 luglio 14 (italiane)

Italia-Olanda

Diretta streaming: a pagamento canale FIH Youtube / gratis su Dailymotion (pagina iniziale sito Federhockey)

Diretta live scritta OA Sport













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FB FIH