Equitazione, Longines Global Champions Tour 2018: Alberto Zorzi e Lorenzo De Luca in cerca di gloria a Parigi, ma il plotone francese fa paura

Dieci cavalieri pronti a far suonare la Marsigliese. La Francia si presenta con una pattuglia nutrita e formidabile in occasione della tappa di Parigi, decimo appuntamento del Longines Global Champions Tour 2018, che andrà in scena tra giovedì 5 e sabato 7 luglio.

Kevin Staut, Roger-Yves Bost e Simon Delestre saranno i punti di riferimento di una squadra di altissimo spessore tecnico, intenta ad esaltarsi davanti al pubblico di casa con la consapevolezza di potersi giocare una vittoria di prestigio per rendere ancor più entusiasmante lo spettacolo nella capitale francese. Ma gli avversari dell’armata transalpina sono agguerriti più che mai e pronti a dare filo da torcere fino all’ultimo ostacolo.

L’Olanda, in particolare, punta tutto su Harrie Smolders, numero 1 del FEI ranking, tornato in forma smagliante dopo un avvio di stagione senza grandi picchi di rendimento. Ci sarà anche l’australiana Edwina Tops-Alexander, leader della classifica generale del LGCT 2018, mentre i britannici Ben Maher e Scott Brash sono attrezzati per far bene e provare a riprendersi la vetta della graduatoria.

Anche l’Italia, però, dispone di due armi importantissime per ambire al podio e, chissà, anche alla vittoria. Alberto Zorzi è reduce da uno straordinario secondo posto a Montecarlo in sella a Fair Light can T Heike, un piazzamento che fa il paio con la terza piazza conseguita nella tappa inaugurale a Mexico City e che restituisce all’Italia un fuoriclasse che sembrava appannato negli ultimi mesi a seguito del distacco da Cornetto K e della difficoltà nel trovare il feeling giusto con gli altri suoi destrieri.

Zorzi confida di dar seguito al momento favorevole e di cavalcare l’onda per puntare ad un grande traguardo, ma anche Lorenzo De Luca, dopo il successo storico nel Grand Prix di Roma in occasione del Piazza di Siena 2018, ha ritrovato la fiducia e lo smalto dei tempi d’oro e proverà a portare a casa una vittoria di grande prestigio a due passi dall’Arco di Trionfo. Nel gotha del salto ostacoli, d’altra parte, c’è anche l’Italia. E i due alfieri azzurro hanno tanta voglia di continuare a stupire il mondo intero.













