Equitazione, Longines Global Champions Tour 2018: Alberto Zorzi secondo a Monaco! Trionfa l’irlandese Shane Breen

Spettacolare Alberto Zorzi nel Principato di Monaco, nella nona tappa del Longines Global Champions Tour 2018. L’azzurro ha sfiorato la vittoria a Montecarlo, giungendo secondo al termine di una prova sensazionale a meno di due decimi dal vincitore.

Zorzi ha piazzato due straordinari percorsi netti in sella a Fair Light van T Heike, chiudendo il barrage in 35”72 e giungendo ad un passo dall’irlandese Shane Breen, che ha pescato il jolly con due prove senza errori in sella ad Ipswich van de Wolfsakker, con un barrage in 35”56.

Per Zorzi si tratta del secondo podio nel Longines Global Champions Tour 2018, dopo la terza piazza nella prima tappa a Mexico City, un risultato che tra l’altro consente al fuoriclasse azzurro di tornare a brillare e cancellare gli ultimi mesi tutt’altro che impeccabili. Zorzi si è intromesso tra due irlandesi, dato che al terzo posto, decisamente staccato, si è piazzato Denis Lynch, che ha concluso la sua prova con due netti in 40”43 su RMF Bella Baloubet, lasciandosi dietro l’olandese Harrie Smolders, velocissimo nel barrage in 34”16 in sella a Cas, ma costretto a restare fuori dal podio per un errore che gli è costato 4 penalità.

Ottima anche la prova del belga Jerome Guery, quinto e anche lui condizionato da 4 penalità nel barrage in sella a Kelvin, mentre lo svizzero Pius Schwazer, l’ultimo ad accedere alla seconda manche, si è piazzato sesto con 8 penalità su Chidame Z. Il britannico Ben Maher, intanto, ha concluso all’ottavo posto, accorciando le distanze in classifica generale, in cui ha preso quota anche Piergiorgio Bucci, 15° in sella a Diesel GP du Bois Madame con 4 penalità nel percorso base. Non è stato altrettanto brillante Emanuele Gaudiano, che ha collezionato 12 penalità in sella a Chalou nel percorso base, chiudendo al 27° posto.

In classifica generale, intanto, l’australiano Edwina Tops-Alexander è in testa con 186 punti, davanti ai britannici Ben Maher (172 punti) e Scott Brash (157 punti), mentre Harrie Smolders si tiene stretta la quarta piazza con 141 punti davanti all’azzurro Alberto Zorzi, quinto in 127 punti e tornato in piena corsa per la vittoria, al pari di Piergiorgio Bucci, settimo con 124 punti.













Foto: Proli / FISE