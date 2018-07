Equitazione, l’Italia vola nel salto ostacoli! Emanuele Gaudiano si impone a Berlino, Massimo Grossato secondo a Hickstead

L’Italia vola nei due principali appuntamenti internazionali del salto ostacoli, in attesa dei botti del weekend. Emanuele Gaudiano ha conquistato una fantastica vittoria nel CSI5* di Berlino, in Germania, dove va in scena la dodicesima tappa del Longines Global Champions Tour 2018. L’azzurro ha fatto suonare l’inno di Mameli nella gara a fasi consecutive h. 145, imponendosi con due percorsi netti in sella a Caspar 232.

Gaudiano ha messo in mostra uno stato di grazia dal punto di vista tecnico e fisico e ha fermato il cronometro sul tempo di 27”74, battendo il tedesco Michael Jung, campione del completo, che si è cimentato con ottimi risultati nel salto ostacoli sfiorando la vittoria in sella a Chelsea in 27”83. Sul terzo gradino del podio, infine, è salito lo svizzero Martin Fuchs, che ha realizzato due netti in sella a Chica BZ, chiudendo la seconda manche in 28”55.

Strepitosa anche la prestazione di Massimo Grossato, che in sella a Lazzaro Delle Schiave ha ottenuto uno strepitoso secondo posto a Hickstead, in Inghilterra, dove domenica 29 luglio andrà in scena la settima tappa della prima divisione europea della FEI Nations Cup 2018.

Grossato è salito sul podio della più importante prova individuale del concorso, una prova mista h. 160 in cui ha realizzato due netti fermando il cronometro su 52”64 e chiudendo alle spalle soltanto dell’olandese Kevin Jochems, che si è imposto in 50”35 in sella a Captain Cooper. Terza piazza, invece, per l’amazzone britannica Amanda Derbyshire, che ha completato il barrage in 53”21 su Roulette Bh.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: GCT