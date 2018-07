Djokovic-Anderson, Finale Wimbledon 2018: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Oggi, domenica 15 luglio, alle ore 15.00, il Centrale di Wimbledon sarà teatro della Finale del singolare maschile tra il serbo Novak Djokovic e il sudafricano Kevin Anderson. Un match a sorpresa tra due tennisti che nei turni precedenti si sono resi protagonisti di autentiche maratone per il raggiungimento del traguardo finale.

Dopo l’incredibile sequenza di eventi legata alle due semifinali, la vera domanda che un po’ tutti si stanno ponendo è: chi si sarà ripreso nel modo migliore? Starà meglio Anderson dopo le oltre sei ore e mezza contro John Isner o Djokovic dopo le cinque ore e un quarto spezzettate in due parti quasi uguali contro Rafael Nadal? Se dovessimo andare a prendere il puro lato tecnico, il favorito d’obbligo sarebbe il serbo, perché a Wimbledon ha ritrovato molte delle qualità tennistiche che lo hanno fatto grande: le grandi risposte, il mix di solidità e aggressività, tanto per dirne due. Certo, tende a prendersi qualche minuto di pausa in alcuni momenti, ma quello succedeva anche alla sua versione RoboNole. Il problema è che, essendo il tennis uno sport diabolico ed essendosi verificate tutte le particolarità dei giorni scorsi, tutto si riduce a quel singolo quesito: quale sarà la condizione fisica, ma soprattutto mentale, del serbo al suo ingresso in campo? La sfida contro Nadal è stata anche una lotta di testa, di continua ricerca del particolare che poteva far pendere la partita in suo favore, e il quinto set è stato una perfetta illustrazione di questo concetto sull’uno e sull’altro fronte. E il tennis, spesso e volentieri, parte proprio dal cervello, dalle energie mentali che si possono spendere in una partita. Dall’altra parte, c’è un Kevin Anderson che, nella sventura di aver impiegato il più lungo tempo di una semifinale Slam di sempre per battere Isner, è stato perfino fortunato: ieri si è potuto allenare senza dover pensare a riprendere una partita.

DOMENICA 15 LUGLIO:

15.00 Novak Djokovic vs Kevin Anderson

DJOKOVIC-ANDERSON: COME VEDERE LA FINALE DI WIMBLEDON IN DIRETTA TV E STREAMING

La Finale di Wimbledon 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Dana Gardner / Shutterstock.com