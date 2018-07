Francia-Croazia, Finale Mondiali 2018: a che ora inizia e su che canale vederla in tv

Oggi, alle ore 17.00, il Luzhniki Stadium di Mosca sarà teatro della Finale dei Mondiali 2018 di calcio tra la Francia e la Croazia.

Un match inaspettato alla vigilia. I francesi erano tra i candidati ad arrivare fino in fondo ma i croati certamente no, considerando anche il loro percorso accidentato nel corso delle qualificazioni. Ma la rassegna iridata ha una sorta di magia, la stessa che ha consentito a Mario Mandzukic e compagni di superare ogni difficoltà, concludendo a punteggio pieno il proprio girone qui in Russia e poi in grado di sconfiggere Danimarca, Russia ed Inghilterra: due vittorie ai rigori ed una ai supplementari. Sono quindi 90′ in più quelli sulle gambe degli uomini di Zlatko Dalić rispetto ai transalpini, brillanti e tremendamente solidi.

I successi contro Argentina, Uruguay e Belgio, nella fase ad eliminazione diretta, non sono stati scintillati dal punto di vista della manovra ma il talento in squadra è tale che è sufficiente qualche minuto ai solisti d’Oltralpe per portarsi a casa il successo. Antoine Griezmann, Paul Pogba e Kylian Mbappé guidano una compagine che ha messo in mostra grande compattezza. Il fatto che le ultime due partite siano state decise dalle realizzazioni di due difensori (Varane e Umtiti) esalta ulteriormente questo concetto. Sulla sponda balcanica, però, il talento non manca. Luka Modric è il leader di una selezione che a centrocampo ha piedi buoni. Si pensi anche a Rakitic e Brozovic. Uno scontro che si giocherà molto nella zona nevralgica e chi avrà la meglio potrà conquistare la Coppa del Mondo. Per i francesi sarebbe la seconda, dopo aver vinto nel 1998 contro il Brasile e perso nel 2006 contro l’Italia, mentre per la Croazia sarebbe il primo sigillo.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Francia-Croazia, Finale dei Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 15 LUGLIO:

17.00 Francia vs Croazia

FRANCIA-CROAZIA: COME VEDERE LA FINALE DEI MONDIALI 2018 IN DIRETTA TV E STREAMING

La Finale dei Mondiali 2018 di calcio sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

La partita sarà visibile anche in diretta tv su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) con il commento della Gialappa’s Band.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Influential Photography / Shutterstock.com