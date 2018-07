DIRETTA LIVE Tour de France undicesima tappa Albertville-La Rosière Espace San Bernardo: oggi si comincia più tardi. Orario, programma e tempo reale

Seconda giornata sulle Alpi per il Tour de France 2018: dopo la frazione di ieri a Le Grande Bornard che non ha dato grandi verdetti, oggi si disputa l’undicesima tappa. Si parte da Albertville per giungere all’arrivo in salita di La Roisière Espace San Bernardo al termine di 108,5km. Uno sforzo davvero molto breve ma intensissimo, visto che saranno ben quattro i GPM. Ci sarà sicuramente battaglia tra gli uomini di classifica: chi riuscirà a spuntarla? Greg Van Avermaet rischia di pagare lo sforzo e di perdere la Maglia Gialla, alle sue spalle Geraint Thomas è pronto a vestire il simbolo del primato: il Team Sky intanto vorrà guadagnare posizioni con Chris Froome. In casa Italia ovviamente si punta tutto su Vincenzo Nibali.

Orario d’inizio della tappa e come vederla in tv

La partenza da Albertville è programmata alle 14.05, mentre l’arrivo a La Roisière è previsto tra le 17.10 e le 17.40, a seconda della media oraria. L’undicesima frazione della Grande Boucle sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalle 14.05 su RaiSport e dalle 15.00 su Rai3. Diretta tv anche su Eurosport1 dalle 13.55 e diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Undicesima tappa Tour de France 2018

Mercoledì 18 luglio

Albertville – La Roisière 108,5km

Partenza: 14.05

Arrivo: 17.10-17.40 circa













Foto: Valerio Origo