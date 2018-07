Cristiano Ronaldo si presenta: “Voglio lasciare un segno nella storia della Juventus. L’età non conta: io sono diverso dagli altri”

Cristiano Ronaldo si è presentato oggi ai microfoni per la prima volta da quando è stato ufficializzato il suo passaggio alla Juventus. Nella sala stampa dello Juventus Stadium erano presenti quasi 300 giornalisti, non solo italiani ma anche stranieri, tutti in attesa di ascoltare le prime parole di CR7 da giocatore bianconero. Che non si sono fatte attendere: il portoghese non si è limitato a frasi di circostanza, lasciando frasi che riascolteremo a lungo e che già fanno sognare i tifosi della Juventus.

“La decisione è stata facile. La Juve è una delle migliori squadre del mondo, con un grande allenatore e un grande presidente. Ho deciso tempo fa. È stato un passo importante per la mia carriera“. Non solo, ma Ronaldo si sente benissimo, pronto a mostrare il suo valore. “L’età non conta: mi sento bene, motivato ed elettrizzato. Sono diverso da tutti gli altri, la mia carriera non è finita“. Un manifesto del Cristiano Ronaldo atleta e calciatore, con un piccolo lapsus forse non tanto involontario: “Sono contento che la Juve abbia investito su me e i miei 23…scusate, 33 anni“.

Quello che impressiona, infatti, sono le motivazioni di Ronaldo. “Mi piacciono le sfide. Ringrazio la Juventus per avermi dato questa opportunità. Non è affatto un passo indietro. Darò il meglio e lavorerò per continuare a vincere. Vedo la squadra in condizione di trionfare. È una sfida grandissima e non vedo l’ora di iniziare“.

E con questa splendida 📷 😁 si chiude la prima conferenza stampa di @Cristiano da giocatore della Juventus! 🏳🏴#CR7DAY #CR7JUVE pic.twitter.com/48D13aoBf4 — JuventusFC (@juventusfc) July 16, 2018

Immancabile, infatti, una domanda sulla Champions League. “Tutte le squadre vogliono vincerla. Non è facile. Qui c’è la possibilità e lotteremo per vincere tutti i trofei. La Juve ci è già andata vicina: due finali in quattro anni non sono un caso. Spero di portare fortuna e aiutare“. Debutto previsto per il 12 agosto. “Ho già avuto occasione di conoscere Allegri. Comincerò ad allenarmi il 30 luglio. Ovviamente voglio farmi trovare pronto per il campionato“.

Ronaldo ha poi sviato domande su Messi e la Liga (“Non ho rivalità con giocatori, non è la mia etica e il mio modo di vivere paragonarmi ad altri“), speso parole di elogio per Ancelotti (“Con lui ho una relazione ottima. Mi è piaciuto molto lavorare con lui. Quando ci incontreremo vorremmo vincere entrambi. Lo porterò sempre nel cuore perché mi ha dato tanto: sarà bello incontrarci“), e infine scherzato quando gli è stato chiesto se avesse ricevuto altre offerte. “Quella della Juve è stata l’unica“, ha risposto ridendo, ribadendo una volta di più, alla domanda sul Real Madrid, le sue intenzioni. “Con il Real è stata una storia brillante. Ringrazio i tifosi per l’affetto che mi hanno dimostrato. Ma questa è un’altra tappa e adesso voglio dedicarmi alla Juve: voglio lasciare un segno nella storia della Juve“. CR7 è sbarcato in Italia ed è pronto.













Foto: cristiano barni / Shutterstock.com