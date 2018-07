Ciclismo, Europei U23: Cristian Scaroni quarto nella prova in linea. Oro all’elvetico Marc Hirschi

Cala il sipario sugli Europei junior e Under 23 di ciclismo su strada in Repubblica Ceca. La nazionale italiana rimane a bocca asciutta nell’ultima giornata: dopo il sesto posto di Andrea Piccolo nella categoria di età inferiore, arriva la “medaglia di legno” per Cristian Scaroni nella prova in linea maschile prevista nel pomeriggio. Trionfa il corridore di nazionalità elvetica Marc Hirshi in uno sprint a tre, alle sue spalle Victor Lafay (Francia) e Fernando Barcelo Aragon (Spagna).

Si affrontano 13 giri attorno al percorso nella località di Zlìn, per un totale di 140,4km. Un gruppetto di sei corridori di nazionalità diversa parte in fuga cercando di imitare l’impresa di Evenepoel stamane: Antonijo Barac (Croazia), Alexys Brunel (Francia), Thomas Vereecken (Belgio), Connor McDunphy (Irlanda), Gino Maeder (Svizzera) e l’italiano Michele Corradini. Nella terza tornata si aggregano al sestetto in testa anche il padrone di casa Jakub Otruba e il portoghese Hugo Nunes. Successivamente rimangono in quattro al comando, tra cui è presente anche Corradini, ma il plotone guidato dalla nazionale slovena non lascia troppo spazio agli attaccanti. Situazione di gruppo compatto al decimo giro, ma una serie di scatti e controscatti vedono un nuovo trio al comando: l’atleta del Bel Paese Luca Covili, Damien Touze (Francia) e poco più tardi Marton Dina (Ungheria). Il plotone non reagisce, altri nove uomini raggiungono la testa.

Nel drappello leader della corsa l’attacco decisivo viene effettuato dallo spagnolo Barcelo Aragon, che diversi minuti dopo viene raggiunto dal transalpino Lafay e lo svizzero Hirshi. Sono loro tre a lottare per il titolo continentale: allo sprint finale vince il corridore elvetico, argento e bronzo rispettivamente per la nazionale francese e iberica. Cristian Scaroni taglia il traguardo davanti agli altri in volata tra i contrattaccanti.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: sito ufficiale UEC