Ciclismo, Europei junior 2018: impresa di Evenepoel, oro in fuga solitaria. Andrea Piccolo sesto

Seconda medaglia d’oro per il belga Remco Evenepoel agli Europei junior di ciclismo 2018 in Repubblica Ceca. Il corridore classe 2000, neo campione continentale della cronometro individuale conquista anche il titolo nella corsa in linea maschile mandando in porto una fuga di circa 100km, staccando gli avversari di oltre dieci minuti. Argento per Alexandre Balmer (Svizzera) e bronzo allo spagnolo Carlo Rodriguez Cano. Migliore degli italiani Andrea Piccolo, sesto.

Partito con i favori del pronostico, Evenepoel attacca sulla prima salita (siamo al primo dei dodici giri previsti). L’unico a tenere la ruota del belga è l’iberico Carlo Rodriguez Cano, mentre il resto del gruppo lascia spazio al tentativo di fuga. Poco dopo Karel Vacek (Repubblica Ceca) e Samuele Rubino vanno all’inseguimento della coppia di testa, ma vengono raggiunti durante dal gruppo durante la tornata successiva. Lo spagnolo in testa alla corsa si stacca al terzo giro, lasciando solo al comando il corridore di nazionalità belga, il quale incrementa il distacco costantemente rispetto agli inseguitori. Al termine del sesto giro si accende la lotta nel gruppone, con Vacek che ritenta il contrattacco. Si crea così un drappello di nove inseguitori, tra cui gli azzurri Andrea Piccolo e Samuele Rubino. Dopo dieci tornate il belga accumula un margine di quasi otto minuti rispetto al gruppetto precedentemente citato, che dunque preserva le forze per tentare l’assalto alle restanti due medaglie in palio sull’ultima ascesa.

Al traguardo Remco Evenepoel infligge 10 primi all’elvetico Balmer che anticipa il drappello degli inseguitori nel finale, bronzo allo spagnolo Carlo Rodriguez Cano che precede nello sprint finale Ilan Van Wilder (Belgio) e Karel Vacek. A seguire Andrea Piccolo mentre Samuele Rubino chiude in ottava posizione.

Foto: twitter Euro Road