Canottaggio, Mondiali Under 23 Poznan 2018: saranno venti gli equipaggi azzurri al via

Scatteranno domani a Poznan, in Polonia, i Mondiali under 23 di canottaggio: le gare da 21, in virtù della parità di genere, sono passate a 22. L’Italia sarà presente con 20 equipaggi, mentre i Paesi più rappresentati saranno Germania (con 21) e Stati Uniti (con 22). Lo scorso anno gli azzurrini vinsero il medagliere conquistando 5 ori, 3 argenti e 2 bronzi, per un totale di 10 medaglie.

Di seguito la composizione dei 20 equipaggi italiani.

UOMINI UNDER 23 – SINGOLO: Emanuele Giarri (SC Arno). DOPPIO: Emanuele Fiume (Fiamme Gialle – CC Pro Monopoli), Andrea Cattaneo (SC Bissolati). QUATTRO DI COPPIA: Riccardo Jansen (RCC Tevere Remo), Luca Chiumento (SC Padova), Gergo Cziraki (SC Ravenna), Ivan Capuano (RCC Tevere Remo). DUE SENZA: Andrea Maestrale, Raffaele Giulivo (Marina Militare). QUATTRO CON: Gustavo Ferrio (CC Saturnia), Jacopo Frigerio (SC Lario), Nunzio Di Colandrea, Antonio Cascone (CN Posillipo), tim. Filippo Wiesenfeld (CC Saturnia). QUATTRO SENZA: Matteo Della Valle (SC Moltrasio), Giorgio Casaccia Gibelli (Rowing Club Genovese), Salvatore Monfrecola (CN Posillipo), Edoardo Lanzavecchia (SC Armida). OTTO: Nicholas Kohl (SC Gavirate), Andrea Barelli (SC Moltrasio), Alessio Vagnelli (RYCC Savoia), Jacopo Bertone (SC Gavirate), Miles Agyemang Heard (SC Armida), Emanuele Gaetani Liseo, Mirko Cardella (SC Telimar), Antonio Schettino (CC Aniene), tim. Edoardo Pagano (SC Armida).

DONNE UNDER 23 – SINGOLO: Elisa Mondelli (SC Moltrasio). DOPPIO: Valentina Iseppi (CC Aniene), Alessandra Montesano (SC Eridanea). DUE SENZA: Giorgia Pelacchi (SC Lario), Aisha Rocek (Carabinieri – SC Lario). QUATTRO SENZA: Alessia Ruggiu (CC Saturnia), Caterina Di Fonzo (SC Lario), Beatrice Millo (CC Saturnia), Sarah Caverni (SC Arno). QUATTRO CON: Giovanna Schettino (CC Aniene), Claudia Destefani (CC Aniene), Benedetta Faravelli (SC Esperia), Laura Meriano (SC Garda Salò), tim. Diletta Diverio (CUS Torino).

UOMINI PESI LEGGERI – SINGOLO: Dimitri Morselli (SC Tritium). DOPPIO: Alfonso Scalzone (RYCC Savoia), Gabriel Soares (Marina Militare). QUATTRO DI COPPIA: Riccardo Italiano (SC Esperia), Lorenzo Fontana (SC Menaggio), Niels Torre (SC Viareggio), Neri Muccini (SC Esperia). DUE SENZA: Giuseppe Di Mare, Raffaele Serio (RYCC Savoia).



DONNE PESI LEGGERI – SINGOLO: Clara Guerra (Fiamme Gialle – Pro Monopoli). DUE SENZA: Maria Elena Zerboni, Bianca Laura Pelloni (CC Saturnia). DOPPIO: Stefania Buttignon (SC Timavo), Silvia Crosio (Amici del Fiume).QUATTRO DI COPPIA: Giulia Mignemi (SC Aetna), Paola Piazzolla (Fiamme Rosse), Allegra Francalacci (SC Firenze), Arianna Noseda (SC Lario).

RISERVE MASCHILI UNDER 23: Aniello Di Ruocco (CN Stabia), Gennaro Zenna (RYCC Savoia). PESI LEGGERI: Giacomo Costa (Rowing Club Genovese). RISERVE FEMMINILI. UNDER 23: Gaia Colasante (CC Aniene), Marta Barelli (SC Moltrasio), Arianna Bini (CUS Pavia). PESI LEGGERI: Asja Maregotto (SC Padova).













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federcanottaggio

robertosantangelo@oasport.it