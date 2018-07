Canottaggio, Mondiali Under 23 Poznan 2018: l’Italia chiude seconda nel medagliere con un occhio agli Europei senior

Un weekend quasi perfetto quello dell’Italia che si chiude con il primato per numero di medaglie conquistate ai Mondiali Under 23 di canottaggio, andati in scena a Poznan, in Polonia: un totale di 12 medaglie, di cui 3 d’oro, 3 d’argento e 6 di bronzo, che valgono agli azzurrini il secondo posto nel medagliere alle spalle degli USA.

Vincono l’oro entrambi i quattro di coppia pesi leggeri ed il doppio pesi leggeri femminile, mentre sono d’argento il doppio pesi leggeri maschile, il quattro di coppia maschile ed il quattro con femminile, invece il gradino più basso del podio è per il quattro con maschile, entrambi i due senza pesi leggeri, il due senza maschile, il doppio femminile ed il singolo pesi leggeri maschile.

La notizia più bella però è che molti ragazzi li vedremo in gara anche agli Europei senior in programma a Glasgow: Emanuele Fiume scenderà dal doppio e si cimenterà nel singolo, mentre saranno confermate nel doppio Valentina Iseppi ed Alessandra Montesano. Giorgia Pelacchi ed Aisha Rocek lasceranno il due senza salendo sul quattro senza, infine Clara Guerra tenterà l’assalto al podio nel singolo pesi leggeri.

L’Italia insomma anche agli Europei senior punterà sui giovani, sempre in ottica iridata.













Foto: Federcanottaggio

