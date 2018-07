Canottaggio, Mondiali Under 23 Poznan 2018: prima giornata di finali, subito sette medaglie

Nella prima giornata di finali ai Mondiali under 23 di canottaggio, in corso a Poznan, in Polonia, arriva subito una pioggia di medaglie per la compagine azzurra: i sette equipaggi in Finale A hanno tutti centrato il podio, portando a casa due ori, un argento e quattro bronzi. Italia seconda nel medagliere dietro agli USA, ma prima per numero di medaglie vinte.

Nel quattro di coppia pesi leggeri femminile Giulia Mignemi (SC Aetna), Paola Piazzolla (Fiamme Rosse), Allegra Francalacci (SC Firenze) ed Arianna Noseda (SC Lario) vincono la medaglia d’oro in 6’54″85 restando sempre in testa e dominando la gara. Argento all’Olanda in 6’59″99 e bronzo alla Francia in 7’03″32.

Nel quattro di coppia pesi leggeri maschile Riccardo Italiano (SC Esperia), Lorenzo Fontana (SC Menaggio), Niels Torre (SC Viareggio) e Neri Muccini (SC Esperia) trionfano in 6’10″13 restando in testa della gara dai 1000 metri fino al traguardo. Seconda l’Irlanda in 6’11″45, terzi gli USA in 6’12″55.

Nel quattro con femminile Giovanna Schettino (CC Aniene), Claudia Destefani (CC Aniene), Benedetta Faravelli (SC Esperia) e Laura Meriano (SC Garda Salò), con Diletta Diverio (CUS Torino) timoniere, chiudono seconde in 7’08″97 alle spalle degli USA, oro in 7’02″60. Bronzo alla Russia in 7’11″14.

Nel quattro con maschile Gustavo Ferrio (CC Saturnia), Jacopo Frigerio (SC Lario), Nunzio Di Colandrea ed Antonio Cascone (CN Posillipo), con Filippo Wiesenfeld (CC Saturnia) timoniere, si classificano terzi in 6’25″26 alle spalle degli USA, oro in 6’22″32, e della Nuova Zelanda, argento in 6’24″25.

Nel due senza pesi leggeri femminile Maria Elena Zerboni e Bianca Laura Pelloni (CC Saturnia) giungono terze in 7’58″44, alle spalle degli USA, oro in 7’43″62 e della Germania, argento in 7’52″95.

Nel due senza pesi leggeri maschile Giuseppe Di Mare e Raffaele Serio (RYCC Savoia) chiudono terzi in 7’00″70, crollando nel finale dopo essere stati in testa fino ai 1500 metri, cedendo ad Irlanda, prima in 6’54″48, e Grecia, seconda in 6’56″24.

Nel due senza maschile Andrea Maestrale e Raffaele Giulivo (Marina Militare) giungono terzi in 6’48″23, centrando il podio negli ultimi 500 metri, concludendo alle spalle di Sudafrica, oro in 6’41″74 e Romania, argento in 6’42″53.

Nel due senza femminile Giorgia Pelacchi (SC Lario) ed Aisha Rocek (Carabinieri – SC Lario) vincono la Finale B in 7’38″29 centrando il 7° posto complessivo. Oro agli USA in 7’31″24, argento alla Gran Bretagna in 7’33″68, bronzo al Cile in 7’34″14.

Nel quattro di coppia femminile, dove non c’erano equipaggi italiani in gara, oro alla Romania in 6’40″97, argento all’Olanda in 6’43″88, bronzo alla Gran Bretagna in 6’45″68.













Foto: Federcanottaggio

robertosantangelo@oasport.it