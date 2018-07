Canottaggio, Mondiali Under 23 Poznan 2018: l’Italia chiude a quota 12 medaglie

Si chiudono con il primato per numero di medaglie conquistate per l’Italia i Mondiali Under 23 di canottaggio, andati in scena a Poznan, in Polonia: ai sette podi di ieri se ne aggiungono altri 5 oggi, un oro, due argenti e due bronzi, per un totale di 12 medaglie, di cui 3 d’oro, 3 d’argento e 6 di bronzo, che valgono agli azzurrini il secondo posto nel medagliere alle spalle degli USA.

Nel doppio pesi leggeri femminile Stefania Buttignon (SC Timavo), Silvia Crosio (Amici del Fiume) vincono in 6’54″41 una gara condotta in progressione nella quale prendono la testa ai 1500 metri e non la lasciano più sin sul traguardo. Argento per la Germania, comunque lontana, seconda in 6’57″34, bronzo per la Gran Bretagna in 6’59″21.

Nel doppio pesi leggeri maschile Alfonso Scalzone (RYCC Savoia), Gabriel Soares (Marina Militare) chiudono in 6’16″66 al culmine di una rimonta che li porta a sfiorare la vittoria, che va alla Spagna, che fa segnare 6’16″29. Terzo posto per la Germania, con 6’17″87.

Nel quattro di coppia maschile Riccardo Jansen (RCC Tevere Remo), Luca Chiumento (SC Padova), Gergo Cziraki (SC Ravenna), Ivan Capuano (RCC Tevere Remo) si classificano secondi, posizione tenuta per tutta la gara, in 5’46″89, alle spalle della Gran Bretagna, prima in 5’44″00, e davanti alla Germania, terza in 5’49″90.

Nel doppio femminile Valentina Iseppi (CC Aniene), Alessandra Montesano (SC Eridanea) giungono terze in 6’49″17, dopo una gara in crescendo, alle spalle della Gran Bretagna, prima in 6’47″03, e della Germania, seconda in 6’48″34.

Nel singolo pesi leggeri femminile Clara Guerra (Fiamme Gialle – Pro Monopoli) si classifica terza in 7’35″27 al termine di una gara che la vede rimontare e spuntarla per una questione di millesimi sull’Australia per la medaglia di bronzo. Oro alla Gran Bretagna in 7’29″98, argento alla Germania in 7’34″95.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federcanottaggio

roberto.santangelo@oasport.it