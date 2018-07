Canottaggio, Mondiali Under 23 2018: anche il due senza maschile vola in finale. Domani inizia la lotta per le medaglie

Terza giornata di gare dei Mondiali Under 23 di canottaggio di Poznan (Polonia). Anche oggi gli equipaggi azzurri hanno mostrato un’ottima forma e sale a quota sette il numero di finali raggiunte, in cui domani i nostri portacolori si giocheranno le medaglie. Andiamo quindi a scoprire i risultati della giornata odierna.

Partiamo dal due senza maschile di Raffaele Giulivo e Andrea Maestrale che vola in finale. La barca azzurra ha chiuso la semifinale al terzo posto in 7.11.66 alle spalle di Francia (7.05.01) e Germania (7.08.28). Si devono invece accontentare della finale B Giorgia Pelacchi e Aisha Rocek nella gara femminile, chiusa al quarto posto, a circa 3” dal terzo posto, valido per la qualificazione, della Bielorussia.

Quattro equipaggi passano invece in semifinale: il singolo pesi leggeri di Dimitri Morselli, secondo nei quarti di finale alle spalle del Brasile, il singolo di Emanuele Giarri, terzo nei quarti dietro a Stati Uniti e Australia, il doppio pesi leggeri maschile di Alfonso Scalzone e Gabriel Soares, che ha vinto il proprio recupero, e il singolo femminile di Elisa Mondelli, seconda dietro alla Norvegia.

Infine si giocheranno un piazzamento nella finale B anche l’ammiraglia azzurra (Nicholas Kohl, Andrea Barelli, Alessio Vagnelli, Jacopo Bertone, Miles Agyemang, Emanuele Gaetani Liseo, Mirko Cardella, Antonio Schettino e Edoardo Pagano) e il quattro senza femminile (Alessia Ruggiu, Caterina Di Fonzo, Beatrice Millo e Sarah Caverni).

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CANOTTAGGIO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federcanottaggio