Canoa velocità, Mondiali junior/under 23 Plovdiv 2018: Carlo Tacchini guida la squadra azzurra

Scatteranno domani a Plovdiv, in Bulgaria, i Mondiali junior / under 23 di canoa velocità: l’Italia vi prenderà parte con 12 atleti tra gli under 23 e 18 nella categoria junior. Spiccano i nomi di Carlo Tacchini nella canadese under 23 e di Andrea Domenica Di Liberto nel kayak della stessa categoria, e di Lucrezia Zironi, qualificata agli YOG di Buenos Aires di ottobre, nel kayak junior.

Di seguito l’elenco completo degli azzurrini impegnati nella manifestazione

KAYAK UNDER 23 MASCHILE

CANOTTIERI BALDESIO: Giulio BERNOCCHI, Simone BERNOCCHI

CANOTTIERI MESTRE: Giacomo BOLZONELLA

GR. SP. FIAMME GIALLE: Thomas Alexis RINALDI

S.C. LEONDIDA BISSOLATI: Matteo MIGLIOLI

CK CHIOGGIA: Luca BOSCOLO MENEGUOLO

S.C. TRINACRIA: Andrea Domenico DI LIBERTO

KAYAK UNDER 23 FEMMINILE

CANOTTIERI AUSONIA: Meshua MARIGO

CANADESE UNDER 23 MASCHILE

GR. SP. FIAMME ORO: Davide CESTRA, Fabrizio MATTIA, Carlo TACCHINI

C.C. ANIENE: Mattia ALFONSI

KAYAK JUNIOR MASCHILE

S.CANOTTIERI AUSONIA: Matteo CROSILLA

CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE: Guido CONCIARELLI

CANOA CLUB SAN DONA’: Enrico CARRER

CANOTTIERI L. BISSOLATI: Dylan PALIAGA

CI. CANOTTIERI TIRRENIA TODARO: Marco BELVEDERE

S.C. TRINACRIA: Alberto MOCEO

CANOA CLUB LIVORNO: Flavio SPURIO

CANOTTIERI BALDESIO: Teodoro ZIGLIOLI

KAYAK JUNIOR FEMMINILE

CANOTTIERI AUSONIA: Irene BELLAN

CANOTTIERI PADOVA: Elena RICCHIERO

REALE C.C. TEVERE REMO: Sara MRZYGLOD

CANOTTIERI MUTINA: Lucrezia ZIRONI

CANOA CLUB LIVORNO: Giulia SENESI

CMM NAZARIO SAURO: Ilenia PIERI

C.K.LEDRO: Sara DALDOSS

CANADESE JUNIOR MASCHILE

GR. SP. FIAMME ORO: Dawid SZELA

POL. VERBANO: Roberto P. PINATO

CANOA SAN GIORGIO: Raffaele DRI













Foto: Federcanoa

