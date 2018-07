Canoa slalom, Mondiali Junior e Under 23 2018: Raffaello Ivaldi conquista l’argento nel C1 U23! Eleonora Lucato ottava nel K1

Raffaello Ivaldi conquista una splendida medaglia d’argento ai Mondiali Junior e Under 23 di canoa slalom, in corso di svolgimento ad Ivrea. Il giovane talento azzurro ha chiuso in seconda posizione la finale del C1 U23 con una gara impeccabile, in cui per pochissimo non è riuscito a centrare la vittoria.

Ivaldi aveva già dimostrato di saper esprimersi al meglio sulle rapide della Dora in semifinale, in cui si era imposto con il tempo di 81.36. Nell’atto conclusivo l’azzurro è riuscito a migliorarsi ulteriormente, timbrando l’ottimo tempo di 81.28, ma si è dovuto arrendere per 71 centesimi al ceco Vaclav Chaloupka, che ha conquistato la medaglia d’oro in 80.57. Completa il podio il francese Cedric Joly, nettamente più staccato a 3.34. Nulla da fare invece per l’altro azzurro in gara, Paolo Ceccon, eliminato in semifinale, chiusa in 17ma posizione ad oltre 10” dal connazionale.

Nel K1 U23 femminile Eleonora Lucato ottiene invece l’ottavo posto. L’azzurra si era qualificata in finale per il rotto della cuffia, visto il decimo tempo (95.61) in semifinale per soli sei centesimi. Nella run decisiva Lucato ha però sentito la pressione e non è riuscita a spingere al massimo, commettendo anche due penalità e chiudendo la sua prova in 113.49, con un distacco di 24.18 dalla vetta. Trionfo della francese Camille Prigent che si impone nettamente in 89.31, meglio di 3.33 dell’austriaca Lisa Leitner e di 5.60 della britannica Kimberley Woods.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SULLA CANOA













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo