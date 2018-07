Canoa slalom, Mondiali Junior e Under 23 2018: Italia d’argento nel K1 U23 maschile a squadre! Medaglia sfiorata nella gara junior

Arriva la seconda medaglia azzurra ai Mondiali Junior e Under 23 di canoa slalom, iniziati oggi ad Ivrea. Dopo il bronzo nel K1 junior femminile, l’Italia conquista l’argento nella gara a squadre del K1 U23 maschile. Autori di questa impresa sono stati Marcello Beda, Davide Ghisetti Jakob Weger che hanno chiuso la finale con il tempo di 90.31, a 2.10 dalla Francia, completa il podio l’Austria con un ritardo di 3.50.

Sfuma invece di un soffio la medaglia nella gara junior, con gli azzurri che chiudono al quarto posto. Leonardo Grimandi, Jakob Luther e Valentin Luther hanno pagato a caro prezzo 4” di penalità chiudendo con il tempo di 97.46 a 4.16 dalla Francia e a poco più di 2” dal terzo gradino del podio, occupato dalla Germania (+2.33). Secondo posto invece per la Repubblica Ceca a 29 centesimi.

Nulla da fare invece nel C1 junior femminile dove Marta Bertoncelli, Elena Borghi, Elena Micozzi con un doppio salto di porta nel finale compromettono la prova e chiudono con il tempo altissimo di 237.22, che vale solamente il settimo posto. Vittoria netta della Repubblica Ceca in 119.13 con 8.81 di vantaggio sulla Gran Bretagna e 10.25 sulla Francia. Infine nella gara U23, dove non era presente l’Italia, vittoria della Spagna in 117.27 davanti a Slovenia (+1.76) e Repubblica Ceca (+6.37).

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SULLA CANOA













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo