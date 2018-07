Canoa slalom, i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo di Augusta. Saranno sette gli azzurri in gara

Per tentare di dare una svolta ad una stagione fin qui alquanto grigia, a parte i risultati di Stefanie Horn, Ettore Ivaldi e Daniele Molmenti hanno operato alcuni cambi in vista della terza tappa di Coppa del Mondo di canoa slalom, che andrà in scena nel weekend ad Augusta, in Germania.

Nel kayak maschile confermati Giovanni De Gennaro e Christian De Dionigi, mentre Marco Vianello viene sostituito da Davide Ghisetti, nel settore femminile invece anche nel fine settimana teutonico vedremo in gara la sola Stefanie Horn. Passando alla canadese, tra gli uomini non compare il nome di Paolo Ceccon, il quale però non sarà sostituito. Confermati Stefano Cipressi e Roberto Colazingari, mentre nel settore femminile sarà in gara, ancora da sola, Chiara Sabattini.

Di seguito l’elenco completo dei convocati:

K1 MASCHILE

C.S.CARABINIERI: DE GENNARO Giovanni

C.C.MILANO: DE DIONIGI Christian

C.C.IVREA: GHISETTI Davide

K1 FEMMINILE

M.M.C.S. CANOA FLUVIALE: HORN Stefanie

C1 MASCHILE

C.S.CARABINIERI: COLAZINGARI Roberto

M.M.C.S. CANOA FLUVIALE: CIPRESSI Stefano

C1 FEMMINILE

C.S. FIAMME AZZURRE: SABATTINI Chiara













Foto: Pier Colombo

