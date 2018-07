Calciomercato LIVE, tutte le trattative di sabato 7 luglio: Juventus-Cristiano Ronaldo si lavora ai dettagli, Balotelli verso Marsiglia

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 6 LUGLIO

Buongiorno agli appassionati di calcio: sabato 7 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente condizionato dal Mondiale in Russia e dalla chiusura anticipata, poco dopo metà agosto rispetto alle scorse stagioni.

11.50 BARCELLONA: Il club catalano ha in mano il centrocampista brasiliano Arthur. Il Gremio ha già dato l’addio al giocatore sul suo sito ufficiale. Potrebbe andarsene invece Paulinho, destinato ad un ritorno in Cina

11.42 JUVENTUS: Secondo Tuttosport la società bianconera è pronta a spendere anche più di 100 milioni per Cristiano Ronaldo. La Juve potrebbe arrivare fino a 150 milioni

11.30 NAPOLI: Secondo Il Mattino Mertens e Callejon sono nella lista delle cessioni, ma verranno venduti solo a fronte di offerte molto importanti

11.19 CAGLIARI: i sardi sono vicini all’acquisto di Federico Peluso dal Sassuolo. Prima dell’arrivo del difensore, dovrà essere ceduto Capuano, con ogni probabilità al Benevento

11.10 BENEVENTO: Il club campano è vicinissimo all’acquisto di Roberto Insigne, ultima stagione al Parma. La formula di trasferimento intavolata con il Napoli è quella del prestito con diritto di riscatto

11.03 PALERMO: i rosanero ha raggiunto l’accordo con il Benfica per acquisire il cartellino di Pawel Dawidowicz per due milioni

10.55 REAL MADRID: sono tantissimi i nomi per il post Cristiano Ronaldo. Dal belga Hazard, al polacco Lewandowski fino al nerazzurro Mauro Icardi

10.46 TORINO: Il terzino Barreca è ormai vicinissimo al trasferimento al Monaco. La strada inversa potrebbe farla Soualiho Meité, centrocampista classe 1994

10.38 INTER – Giornata ricca per i nerazzurri, visto che oggi il centrocampista Gagliardini potrebbe firmare il rinnovo

10.30 INTER – Benjamin Henrichs, esterno difensivo destro classe ’97 di proprietà del Bayer Leverkusen, è l’ultimo nome avvicinato all’Inter nel ruolo di terzino destro

10.21 ASCOLI: Massimo Oddo resta il grande favorito per la panchina nonostante le sue smentite “L’Ascoli? Non c’è stato niente. In questo momento sono tutte a posto con bravi allenatori. Seguirò quello che fanno le varie squadre e aspetterò un’opportunità”

10.14 NAPOLI – Secondo Il Mattino, l’austriaco Stefan Lainer del Salisburgo è il terzino destro ricercato dalla squadra di Ancelotti

10.05 TORINO: Secondo La Stampa la società granata ha intenzione di acquistare quattro calciatori, due in difesa e due in mediana come ha detto il patron Urbano Cairo.

9.59 ROMA: “L’obiettivo della prossima stagione e’ quello di migliorarci. Io ho voglia di rimanere, di restare alla Roma: tutti troveremo il nostro spazio“. Lo ha detto Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, intervenuto ai microfoni di Roma Radio.

9.49 EMPOLI: La Gumina è un nuovo calciatore dell’Empoli. L’attaccante classe 1996 arriva a titolo definitivo dal Palermo e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023.

9.36 JUVENTUS: Real pronto a soddisfare il desiderio di Cristiano Ronaldo di partire, ma aspetta che sia lui ad uscire allo scoperto e dica di voler lasciare Madrid. Fronte Juve si attende l’ok di Mendes: se la clausola è di 100 milioni il club è pronto a fare un’offerta. Lo riporta Marca.

9.27 JUVENTUS: Ronaldo porterà 80 milioni di ricavo immediati. L’esperto Palazzi (Stageup): “E’ il Michael Jordan del calcio, con lui anche gli allenamenti saranno un evento”.

9.11 NAPOLI: Si spiega così l’attesa infinita per il passaggio del play dal Napoli Jorginho al Man City: sarebbe pronto a seguire il suo mentore al Chelsea. Forti segnali di disgelo con De Laurentiis.

9.01 ATALANTA: Orobici su Kranevitter, ultimo obiettivo per il centrocampo visto che la Fiorentina è molto avanti su Pasalic

8.56 SAMPDORIA: Jankto sosterrà le visite mediche, ufficiale l’operazione da circa 15 mln di euro per un prestito con obbligo di riscatto.

8.47 INTER: Inter, incontro con l’agente di Gagliardini per discutere il rinnovo: il nuovo accordo durerà un anno in più fino al 2023.

8.37 WEST HAM: Secondo Sky Sport, Felipe Anderson al West Ham potrebbe chiudersi per una cifra totale di 30 mln più bonus.

8.26 LAZIO: La Lazio si assicura Acerbi, operazione da 10 milioni + 2 di bonus, 5 anni di contratto al giocatore. Visite mediche tra martedì e mercoledì. Caceres, fresco dell’eliminazione mondiale, si consolerà con un rinnovo di contratto.

8.16: JUVENTUS: Continua a tenere banco, come è ovvio, il possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo al club bianconero. Secondo la Gazzetta dello Sport, Il portoghese pare ormai deciso a trasferirsi a Torino. Il titolo vola in Borsa. Perez vuole più dei 100 milioni stabiliti a gennaio.

08.09 MARSIGLIA: È quasi fatta per Mario Balotelli al Marsiglia. L’attaccante ha raggiunto l’accordo per un biennale dopo aver rifiutato una mega offerta dalla Cina.

