Calciomercato LIVE, tutte le trattative di venerdì 6 luglio in DIRETTA: ore decisive per l’affare Cristiano Ronaldo alla Juventus

Buongiorno agli appassionati di calcio: venerdì 6 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente condizionato dal Mondiale in Russia e dalla chiusura anticipata, poco dopo metà agosto rispetto alle scorse stagioni.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di questa giornata di calciomercato (venerdì 6 luglio): aggiornamenti in tempo reale su tutti gli affari in corso. Si comincia a partire dalle 08.00. Buon divertimento a tutti. (Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com)













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

8.58 SAMPDORIA – Visite mediche in corso per Jakub Jankto. Il centrocampista classe 96 arriva in prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni dall’Udinese

8.43 ROMA – Ufficiale: Bruno Peres è stato ceduto al San Paolo in prestito con diritto di riscatto

8.30 ROMA – Si punta su Emil Forsberg, protagonista dei Mondiali con la Sveiza. Il giocatore del Lipsia sarebbe infatti pronto a fare il salto di qualità in un club più importante e i giallorossi sono pronti ad accontentare le richieste economiche di club e giocatore

8.15 JUVENTUS – Tutti i quotidiani aprono sull’affare Cristiano Ronaldo ed è interessante in particolare quanto riportato di Marca, quotidiano molto vicino al Real Madrid, che assicura come Andrea Agnelli abbia ricevuto personalmente il sì di Ronaldo e che ora resta da scogliere solo il nodo legato all’accordo economico tra i club

8.00 Buongiorno e benvenuti alla nostra diretta sul calciomercato. Sarà una giornata ricca di notizie e trattative