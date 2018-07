Calciomercato LIVE, tutte le trattative di martedì 17 luglio in DIRETTA: Cristiano Ronaldo presentato, Higuain sul piede di partenza. Morata conteso tra Napoli e Milan

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 16 LUGLIO

Buongiorno agli appassionati di calcio: martedì 17 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato influenzato dal Mondiale 2018 conclusosi pochi giorni fa e che ieri ha visto la presentazione di Cristiano Ronaldo alla Juventus, uno dei momenti clou di questa sessione estiva.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE di questa giornata di calciomercato (martedì 17 luglio): aggiornamenti in tempo reale su tutti gli affari in corso. Si comincia a partire dalle 08.00. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA



8.57 NAPOLI – Su Morata c’è anche il Napoli, ma al momento il club azzurro non si è proposto ancora in modo convincente per l’attaccante del Chelsea (fonte tuttomercatoweb).

8.44 MILAN – Secondo Gianluca Di Marzio, sono due gli obiettivi per l’attacco e si tratta di Morata e Higuain. Per il primo c’è stato oggi un blitz a Londra di Fassone e Mirabelli. Si tengono dunque vivi i contatti per lo spagnolo, così come per l’argentino in uscita dalla Juventus e che gradirebbe la destinazione Milan.

8.39 JUVENTUS – Con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, partenze eccellenti vi potrebbero essere nella rosa bianconera. Il “sacrificabile” dovrebbe essere Gonzalo Higuain, accostato già da qualche settimana al Chelsea di Sarri. Tuttavia, la Juve non ha intenzione di svendere la punta argentina.

8.27 CHELSEA – Il Chelsea alza la posta per Daniele Rugani. Secondo ‘Sportitalia’, il club londinese è pronto ad offrire alla Juve 50 milioni di euro per accontentare Maurizio Sarri. Per il difensore pronti 5 milioni a stagione

8.19 AJAX – Dopo 4 stagioni è giunta al termine l’avventura di Daley Blind al Manchester United. I Red Devils hanno annunciato di aver trovato l’accordo con l’Ajax, il club dove è cresciuto il terzino olandese.

8.08 AL NASR – L’Al Nasr ha ufficializzato l’ingaggio di Nordin Amrabat. Il marocchino, 31 anni, lascia il Watford per 4,5 milioni di euro. Ha firmato fino al 2021.

Foto: Cristiano Barni / Shutterstock.com