Calciomercato LIVE, tutte le trattative di giovedì 12 luglio in DIRETTA: sirene inglesi per Bonucci. Hazard verso il Barcellona?

19.57 TOTTENHAM – Spurs all’attacco di Malcom, trequartista brasiliano nel mirino dell’Inter. Per France Football gli inglesi sono in piena corsa per l’acquisto.

19.51 BARCELLONA – Conferenza stampa per il nuovo centrocampista Arthur: “Sono molto felice di poter indossare la maglia del Barcellona. Ho sempre seguito i grandi calciatori brasiliani che hanno giocato per questi colori ed è un club che mi è sempre piaciuto molto. Arrivo in un nuovo paese ma qui è tutto molto simile al Brasile. Conosco il gioco del Barça da sempre, con la palla sempre in possesso. Ho sempre pensato che sarebbe stato splendido un giorno vestire questa maglia”.

19.36 FIORENTINA – Come riportato in esclusiva da Tuttomercatoweb sono ore decisive per il mercato dei Viola che vanno a caccia di Pasalic e Pjaca.

19.23 FROSINONE – Il Frosinone Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Cristian Molinaro. Il difensore classe ’83 ha sottoscritto un contratto con la società giallazzurra fino al 30 giugno 2019.

19.12 LIVORNO – Tris di acquisti per i granata del nuovo allenatore Lucarelli. Come scritto da Tuttomercatoweb arrivano l’esterno sinistro Antonio Porcino (23), il terzino ex Siena Dennis Iapichino (27) ed il centrale Andrew Delly Marie-Sainte.

19.06 EINTRACHT FRANCOFORTE – Ufficiale! Arriva dal Porto l’attaccante Gonçalo Paciencia che era finito anche nel mirino del Genoa.

18.59 BARCELLONA – Parla l’agente di Mina, difensore dei blaugrana e protagonista al Mondiale, che sembra essere pronto a volare in Premier League: “Non è vero che Yerry ha già trovato l’accordo con l’Everton. Ha molte squadre che lo seguono e che sono interessate ma prima di prendere una decisione vogliamo parlare con il Barça per pianificare il futuro. Quando avremo ascoltato i loro piani, prenderemo una decisione”.

18.44 FIORENTINA – Colpaccio per i viola! Il Football Club Crotone comunica di aver ceduto all’ACF Fiorentina le prestazioni sportive del calciatore Federico Ceccherini.

18.39 GENOA – Lo Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Genoa CFC le prestazioni sportive del portiere classe ’89, Eugenio Lamanna.

18.22 TERNANA – La Ternana Calcio comunica di aver ceduto all’U.S.Cremonese le prestazioni sportive dei calciatori Adriano Montalto e Mirko Carretta. I due attaccanti si trasferiscono in Lombardia a titolo definitivo.

18.11 JUVENTUS – Ufficiale la cessione del difensore Pol Garcia Tena dai bianconeri ai belgi del Sint-Truiden.

18.00 FIORENTINA – Società viola su Marko Pjaca, croato della Juventus. I bianconeri vorrebbero ricavare 25 milioni dalla cessione, si deciderà tutto dopo la finalissima dei Mondiali.

17.46 PARMA – Suggestione Cassano: il club ducale, tornato in Serie A, starebbe pensando a FantAntonio, che proprio oggi compie 36 anni.

17.32 ROMA – Il Liverpool potrebbe far recapitare ai giallorossi un’offerta di quelle che non si possono rifiutare: sono pronti 70 milioni di euro per Alisson. Bruciato il Real Madrid, se l’affare andasse in porto, sarebbe il portiere più costoso della storia.

17.18 MILAN – Leonardo Bonucci potrebbe partire per questioni di bilancio: sul difensore pronte ad avventarsi PSG e Chelsea. Poche possibilità che resti in Italia.

17.04 BARCELLONA – Possibile sgarro blaugrana al Real Madrid: i catalani avrebbero messo gli occhi su Eden Hazard, calciatore del Chelsea da giorni indicato come il successore di CR7 dai Blancos.

16.50 JUVENTUS – Conclude Cancelo: “La partita contro la Juve credo sia stata la partita più bella della mia carriera sino a questo momento. Io ero dall’altra parte, è stata una partita bellissima ma ora sono arrivato dall’altra parte e sono contento. Non abbiamo parlato molto sino ad ora con Allegri. E’ un allenatore che ha le sue idee chiare, sta cercando di portare un’identità molto chiara e stiamo lavorando per questo. Juventus ed Inter sono due grandi club italiani, la Juve ha dominato in Italia negli ultimi anni ed è per questo che ho scelto di venire qua, per vincere ancora. Io sono stato uno dei difensori più pagati della Juve, è una grande responsabilità, ma con il lavoro e con le indicazioni del mister, dimostreremo che questi 40 milioni sono stati ben spesi”.

16.36 JUVENTUS – Ancora Cancelo: “Nel mio ruolo c’è grande concorrenza ma farò di tutto per essere titolare. Parlo tanto con Alex Sandro, mi ha accolto molto bene e quando arriveranno Douglas e Cristiano, che parlano portoghese, sarà ancora più facile adattarmi. Io non ho ancora parlato con Cristiano, lo lascio riposare e dopo le ferie parleremo con calma. Io ho scelto la Juve anche per la Nazionale, perché giocando in un club come questo sarà più facile mettersi in mostra per la Nazionale. Ho visto un club molto organizzato. Gli allenamenti sono intensi, come se ci fossero già delle partite ufficiali e questo alza la competitività del gruppo e penso che sia anche questo a dare la mentalità vincente alla Juve. Non sto qui a parlare delle differenze con gli altri club. L’Inter è un grande club con grande storia, ora però sono alla Juve e sono orgoglioso e questi sono i colori che difenderò”.

16.22 JUVENTUS – Prosegue Joao Cancelo: “La Liga e la A sono due campionati diversi. Il campionato spagnolo è più tecnico, quello italiano è più tattico. Se parliamo di difficoltà dipende da come si comporta un giocatore. Io penso di aver fatto bene in entrambi i campionati. Il campionato italiano mi ha aiutato a migliorare nei miei punti deboli, come nell’aspetto difensivo e voglio continuare a migliorare ancora. Mi sto allenando da pochi giorni ma mi sono trovato subito bene. Nella Juve ci sono giocatori di qualità, tutti mi hanno accolto bene e stiamo lavorando bene”.

16.08 JUVENTUS – Presentato Joao Cancelo: “E’ un piacere per me e per tutti i giocatori giocare con Cristiano Ronaldo, il migliore del mondo. Alzerà la qualità della squadra e spero che potremo vincere insieme ancora tanto. L’Inter è stata una pagina importante per me. Mi ha aiutato a maturare, mi ha fatto fare la prima esperienza nel campionato italiano e per questo li ringrazio. E’ un piacere che Cristiano abbia firmato per la Juve, porterà qui la sua mentalità. La Juve ha dominato in Italia negli ultimi anni e spero che ci aiuterà a vincere ancora. Cristiano porterà inevitabilmente qualità. Non è un obbligo vincere la Champions ma è un obbligo competere per vincere la Champions. Lì ci sono le migliori d’Europa e la Juve merita di stare tra le migliori”.

15.54 FIORENTINA – Marko Pjaca sarebbe ormai ad un passo dall’indossare la casacca viola. Al termine dei Mondiali in cui il calciatore è impegnato con la Croazia, potrebbe essere formalizzato il trasferimento dalla Juventus al club toscano.

15.46 ATALANTA – Gasperini cerca un difensore e, secondo Sky Sport, avrebbe individuato il profilo ideale in Marcos Senesi, argentino classe 1997 di proprietà del San Lorenzo.

15.38 LAZIO – Fissato il prezzo per Milinkovic-Savic: costa 150 milioni. Il Real Madrid è in agguato, ma l’offerta per ora è ancora lontana dalla richiesta di Lotito.

15.27 GENOA – Amato Ciciretti è sempre più vicino ad indossare la casacca del Grifone. L’ex fantasista del Benevento è stato richiesto in prestito dal Napoli, che potrebbe offrirgli una chance per giocare con continuità.

15.13 UDINESE – I friulani hanno messo nel mirino Andrea Favilli, attaccante classe ’97 appena acquistato a titolo definitivo dalla Juventus.

15.06 NAPOLI – Youssouf Sabaly continua ad essere in cima alla lista dei desideri del Napoli per la fascia destra. Ma non è chiusa la pista che conduce a Stefan Lainer del Salisburgo, che potrebbe arrivare anche a gennaio.

14.58 PARMA – Andrea Petagna potrebbe essere il prossimo attaccante dei ducali. Secondo Sky Sport, il bomber dell’Atalanta sarebbe in cima alla lista del clun emiliano, che in alternativa punterebbe su Marco Borriello.

14.47 SPAL – Secondo TMW, il club ferrarese ha messo nel mirino due calciatori dello Spezia: si tratta del difensore Gabriele Corbo, classe 2000, e del centrocampista Giulio Maggiore, classe ’98.

14.32 JUVENTUS – Suggestione Marcelo per i bianconeri, che secondo la stampa spagnola starebbero tentando di strappare al Real Madrid anche il terzino brasiliano.

14.19 SAMPDORIA – Il club blucerchiato ha messo nel mirino Jandrei, portiere della Chapecoense. Qualora non dovesse riuscire a portarlo all’ombra della Lanterna, secondo Sky Sport l’obiettivo sarebbe Audero della Juventus.

14.07 CHELSEA – L’imminente arrivo di Sarri sblocca l’affare Higuain. Il bomber bianconero è pronto a liberarsi dalla Juventus dopo il colpo Ronaldo e ritroverebbe il suo ex allenatore al Chelsea, pronto a sborsare 60 milioni per l’argentino.

13.57 FROSINONE – I ciociari, freschi di ritorno in Serie A, puntano forte sul croato Stipe Perica dell’Udinese. Trattativa in corso e ben avviata, come svela Gianluca Di Marzio

13.50 BARCELLONA – Dopo aver passato le visite mediche è tempo di presentazione per il nuovo acquisto brasiliano Arthur, dopo un inseguimento durato diversi mesi

13.44 ATALANTA – Mancava solamente l’ufficialità, ed è arrivata: Duvan Zapata è il nuovo centravanti dell’Atalanta. Il colombiano arriva dalla Sampdoria in prestito biennale da 12 milioni più diritto di acquisto ad altri 12

13.37 FULHAM – I londinesi annunciano l’acquisto di Jean Michael Seri, centrocampista del Nizza

13.31 FERALPISALO’ – Riparte dalla Serie C la carriera di Andrea Caracciolo. L’Airone, infatti, ha rifiutato ogni offerta dalla Serie B per non dover giocare contro il “suo” Brescia

Dopo il divorzio con il @BresciaOfficial, #Caracciolo continuerà comunque a giocare, nella @feralpisalo in C. Così non sarà avversario dell’unica squadra che ama davvero. @SkySport #calciomercato — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 12, 2018

13.23 NEWCASTLE UNITED – I bianconeri inglesi annunciano il ritorno di Kenedy, attaccante brasiliano classe 1996 di proprietà del Chelsea.

HE'S BACK! 🤩 Kenedy has now officially returned to Newcastle United on loan until the end of the 2018/19 season! 🙌🏽 #NUFC pic.twitter.com/zScbA3nc4z — Newcastle United FC (@NUFC) July 12, 2018

13.15 MILAN – Iniziano a farsi numerosi i corteggiatori per Leonardo Bonucci. Il capitano della Nazionale avrebbe offerte da Chelse e PSG e la situazione del club rossonero potrebbe spingere verso la cessione del difensore ex Juventus. Lo rivela TMW

13.08 REAL MADRID – Jorge Mendes ancora al lavoro. Il procuratore, infatti, è pronto a consegnare alla Lazio una offerta da 100 milioni dei Blancor per Sergej Milinkovic-Savic della Lazio

12.56 BARCELLONA – Sembra ormai imminente l’arrivo di Clement Lenglet. Il difensore centrale francese classe 1995 del Siviglia sta per approdare in blaugrana, dopo il pagamento della clausola rescissoria di 35 milioni

Caparrós: “No queríamos que pagaran la cláusula de Lenglet”https://t.co/8m2NKbvVZp pic.twitter.com/1gLBzI7niU — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 12, 2018

12.47 BETIS SIVIGLIA – Takashi Inui è un nuovo giocatore del Betis. L’esterno d’attacco giapponese classe 1988 è stato presentato a Tokyo

12.42 MONOPOLI – I pugliesi si preparano alla prossima stagione in Serie C inserendo in rosa Doudou Mangni (attaccante classe 1993) dell’Atalanta, già a Monopoli dallo scorso dicembre

12.37 MONOPOLI – Ancora un colpo per i pugliesi. Ufficializzato l’arrivo di Ciro de Angelis, attaccante classe 1990

12.29 FERMANA – I marchegiani, impegnati in Serie C, ingaggiano Marco Marozzi, promettente centrocampista classe 1999 della Fiorentina. Lo riporta TuttoC.com

UFFICIALE – Fermana, ecco Marozzi dalla Fiorentina https://t.co/57Pf2hoQ9l — TuttoC (@NewsTuttoC) July 12, 2018

12.22 FANO – Diverse novità in casa Fano. Dai marchigiani, infatti, sono in uscita i due attaccanti Giordano Fioretti e Domenico Germinale. Lo riporta TuttoC.com

TC – Fano, Fioretti e Germinale sono in uscita https://t.co/8jzgiFd62R — TuttoC (@NewsTuttoC) July 12, 2018

12.14 REAL MADRID – Dopo lo shock della partenza di Cristiano Ronaldo, i Blancos iniziano a puntare le basi verso il futuro: la prossima settimana saranno presentati Odriozola, Vinicius e Lunin

Odriozola, Vinícius y Lunin se presentan la próxima semana en el Bernabéu https://t.co/vAre3MkgD0 pic.twitter.com/roAke3H1bf — MARCA (@marca) July 12, 2018

12.05 SASSUOLO – Sempre più vicino l’arrivo di Manuel Locatelli dal Milan. Per il regista classe 1998 sembra che manchi ormai pochissimo all’approdo in Emilia. Lo rivela Gianluca Di Marzio

11.58 BASILEA – Ufficiale l’acquisto di Silvan Widmer dall’Udinese. A darne l’annuncio il club elvetico con un post sul proprio account di Twitter

11.55 MONACO – Il club monegasco è intenzionato ad acquisire l’attaccante classe 2000 Moise Kean. La Juventus, che detiene il cartellino del giocatore che l’hanno scorso ha vestito la maglia del Verona, chiede 20 milioni.

11.51 JUVENTUS – Fissato per lunedì 16 luglio il primo giorno in bianconero per Cristiano Ronaldo. In mattinata le visite mediche, poi il primo approccio con i nuovi compagni di squadra e in serata la conferenza stampa e la presentazione di CR7 all’Allianz Stadium a partire dalle ore 21.

11.41 BRESCIA – Acquisito a titolo temporaneo Ales Mateju dal Brighton. Il giocatore classe ’96 approda a titolo temporaneo con opzione di riscatto.

11.36 INTER – Continua la ricerca di un terzino titolare da inserire nella formazione nerazzurra. In pole il croato Sime Vrsaljko, calano le probabilità per l’acquisto di Matteo Darmian dal Manchester United, ritorno di fiamma per Davide Zappacosta.

11.30 BARCELLONA – Eden Hazard è oggetto della contesa delle due grandi potenze spagnole. Secondo quanto riportato da SPORT (quotidiano sportivo catalano) ci sarebbe già stato un incontro tra gli agenti del belga e la dirigenza blaugrana

11.23 MILAN – Leonardo Bonucci potrebbe già lasciare i rossoneri per rimpinguare le casse del club. Pressing da parte di due grandi società europee, il Paris Saint-Germain e il Chelsea

11.20 NAPOLI – L’infortunio di Alex Meret costringe gli azzurri a cercare un nuovo titolare tra i pali. Secondo La Gazzetta dello Sport si parla del portiere messicano Guillermo Ochoa.

11.15 REAL MADRID – La cessione di Cristiano Ronaldo alla Juventus lascia un vuoto enorme tra i Blancos, con Florentino Perez che deve assolutamente utilizzare il denaro appena guadagnato per un nome di altissimo profilo. Quattro opzioni sul tavolo: Eden Hazard, Neymar, Kylian Mbappé o Harry Kane.

11.07 SAMPDORIA – Come riportato da Sky Sport, il club bluerchiato ha lanciato un ultimatum per Jandrei, portiere della Chapecoense. Con un posto ancora vacante tra i pali, nel caso in cui l’estremo difensore brasiliano dovesse rifiutare, si pensa ad Emil Audero di proprietà della Juventus.

11.02 NAPOLI – Ore decisive per la doppia operazione tra i partenopei e il Chelsea sul futuro dell’allenatore Maurizio Sarri e del centrocampista Jorginho. Il regista italo-brasiliano è già volato in direzione Londra, mentre i Blues attendono anche il tecnico toscano per il quale manca ancora il permesso di Aurelio De Laurentiis.

10.54 BARCELLONA – Per l’acquisto di Rabiot il PSG fissa il prezzo a 40 milioni, come riportato dal Mundo Deportivo. Il centrocampista sotto la guardia del nuovo allenatore Thomas Tuchel pare pronto per fare le valigie dal club francese.

10.48 EMPOLI – Trovato l’accordo con il centrocampista brasiliano Gerson, attualmente in forza alla Roma. Trattativa tuttavia in bilico, dato che il giocatore classe 1997 non è ancora convinto della proposta.

10.40 PARMA – Ufficializzato il colpo dei ducali in difesa. Attraverso un comunicato sul sito della società, il club emiliano assicura l’acquisto di Bruno Alves, svincolato nelle ultime ore dai Rangers FC. Nei prossimi giorni il portoghese dovrebbe raggiungere i suoi nuovi compagni in ritiro.

10.36 JUVENTUS – Anche Higuain pare disposto a lasciare la Vecchia Signora. Secondo il Corriere dello Sport il Pipita ha già detto “sì” al trasferimento al Chelsea. La valutazione dell’attaccante argentino è di 60 milioni di euro.

10.28 JUVENTUS – Claudio Marchisio potrebbe salutare la propria squadra del cuore per trasferirsi negli Stati Uniti o in Medio Oriente.

10.15 ROMA – Alessandro Florenzi ha accettato l’ultima proposta di rinnovo con il club giallorosso, per un contratto quinquennale di 3 milioni più bonus. A riportare la notizia è Il Tempo.

9.53 LAZIO – Giunti poco fa per svolgere le visite mediche Di Gennaro e Marusic.

9.49 NAPOLI – Il cambio di modulo di Ancelotti in un 4-2-3-1 rischia di mettere fuori dai piani Callejon. Si prospetta dunque una trattativa di scambio con Suso, più adatto a svolgere i compiti richiesti dal nuovo mister dei partenopei

9.34 BOLOGNA – Le parole di Godfred Donsah alla conferenza stampa di ieri rimbalzano sulle pagine del Corriere di Bologna: “Non avrei mai lasciato il club anche se ho attraversato un momento particolare in cui ero un po’ sparito”, riguardo al suo ritorno in maglia rossoblu. “Obiettivi? Ora voglio segnare cinque reti, superare i miei limiti perchè sento di poter fare di più”

9.25 SPAL – La Nuova Ferrara intitola “Ora Petagna sembra più vicino”. L’attaccante dell’Atalanta potrebbe partire dopo l’arrivo di Duvan Zapata, con gli estensi che devono fare i conti con un altro club emiliano per acquistarlo, il Parma.

9.20 GENOA – Christian Kouamé è arrivato nel primo mattino per effettuare le visite mediche e firmare il contratto che legherà l’attaccante ivoriano classe 1997 al Grifone

9.05 ATALANTA – Il Corriere di Bergamo in prima pagina inserisce il colpo nerazzurro di ieri, l’acquisto di Duvan Zapata dalla Sampdoria. Tuttosport invece intitola “Atalanta preso Zapata. I tifosi Samp s’infuriano”, con il club blucerchiato che continua l’assalto per Defrel della Roma come sostituto.

8.57 NAPOLI – Per Sky Sport i partenopei insistono per il terzino Stefan Lainer: l’affare si potrebbe fare però per gennaio.

8.45 SASSUOLO – Obiettivo Enrico Brignola per i neroverdi. La società emiliana è a caccia di una contropartita tecnica da mandare al Benevento per acquistare la giovanissima ala del 1999.

8.39 FIORENTINA – Leggero stop con la trattativa verso Pasalic: secondo La Nazione a bloccare tutto sarebbe stato il Chelsea.

8.24 SANTOS – Colpo Mondiale per i brasiliani che acquistano Bryan Ruiz, centrocampista della Costa Rica, svincolato.

8.12 PARMA – Secondo Sky Sport l’obiettivo dei ducali sarebbe Andrea Petagna: spazio leggermente chiuso per la punta ex Milan in casa Atalanta.

8.00 JUVENTUS – Bianconeri che vogliono vendere, ma non solo. Spunta una clamorosa opzione Marcelo, sempre in sinergia con il Real Madrid. Le parole del Corriere della Sera: “L’operazione orchestrata da Mendes non è finita. Dopo Cancelo e Ronaldo ecco il terzino del Real. La lunga marcia per costruire una Juve globale”.

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com