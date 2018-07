Calciomercato LIVE, tutte le trattative di venerdì 13 luglio in DIRETTA: Napoli forte su Cavani! L’Inter punta Vrsaljko

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 12 LUGLIO

venerdì 13 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente condizionato dal Mondiale in Russia e dalla chiusura anticipata, poco dopo metà agosto rispetto alle scorse stagioni.

08.53 ROMA – Intrigo Alisson come si legge su Leggo: Palotta e Monchi sono a Londra, il giocatore potrebbe davvero lasciare i giallorossi, da valutare le cifre offerte dal Chelsea.

08.44 INTER – Il famoso mister X annunciato da Ausilio potrebbe essere Sime Vrsaljko? Il forte giocatore croato, pronto a giocare la Finale dei Mondiali, interesserebbe ai nerazzurri e anche il giocatore sembra essere convinto. L’Atletico Madrid chiede 25 milioni di euro.

08.33 FIORENTINA – Viola fortissimi su Pjaca, si parla di prestito oneroso di 12 milioni di euro. La Juventus ha deciso di fare cassa e potrebbe cedere il giocatore.

08.24 JUVENTUS – Ormai è sempre più probabile che Higuain venga ceduto al Chelsea insieme a Rugani. I bianconeri starebbero definendo i dettagli, il Pipita ritroverebbe Sarri ad allenarlo.

08.16 NAPOLI – Si sogna Edinson Cavani, il grande ritorno. De Laurentis starebbe trattando con il PSG che però è partito da una base di 50 milioni, ma attorno ai 40 ci potrebbe essere un punto di incontro. Sarebbe la risposta azzurra a Cristiano Ronaldo.

08.06 MILAN – Potrebbe tornare Leonardo nel ruolo di direttore generale. Intitola così la Gazzetta dello Sport sulla prima pagina con Scaroni Presidente tutto è possibile.

