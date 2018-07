Calciomercato LIVE, tutte le trattative di domenica 8 luglio: il Real attende l’annuncio di Ronaldo, Felipe Anderson al West Ham?

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 7 LUGLIO

Buongiorno agli appassionati di calcio: domenica 8 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente condizionato dal Mondiale in Russia e dalla chiusura anticipata, poco dopo metà agosto rispetto alle scorse stagioni.

13.53 BARCELLONA e MANCHESTER UNITED si contendono Willian, fortissimo giocatore del Brasile che bene ha fatto durante i Mondiali.

13.46 ROMA – Monchi avrebbe offerto 3 milioni di euro a Florenzi per il rinnovo secondo quanto riporta Tuttosport.

13.32 JUVENTUS – Pavard si allontana, il francese ora è vicino al Bayern Monaco ma si trattava comunque di una trattativa difficile.

13.23 NAPOLI – Secondo Tuttosport, Aurelio De Laurentiis tiene in scacco matto Maurizio Sarri. Il Presidente avrebbe chiesto 20 milioni di euro ad Abramovich per liberarlo.

13.08 JUVENTUS – Nuove voci su Cristiano Ronaldo riportate dalla Gazzetta dello Sport. Il giocatore potrebbe raggiungere i bianconeri direttamente nel raduno USA

13.57 JUVENTUS – Non soltanto Cristiano Ronaldo. Mehdi Benatia vicino al rinnovo, a sorpresa come riporta Tuttosport.

13.46 INTER – Nerazzurri sempre interessati a Dembelé, l’affondo sul giocatore del Tottenham potrebbe arrivare dopo il Mondiale.

13.37 LAZIO – Fissato il prezzo di Milinkovic-Savic secondo quanto riporta Tuttosport: si parla addirittura di 155 milioni di euro. Real e Juventus interessati.

13.28 TORINO – Due colpi ormai fatti. Meite, centrocampista del Monaco, e Bremer, centrale dell’Atletico Mineiro, sono ormai pronti alla firma come riporta Sky Sport e Tuttosport.

13.16 FIORENTINA – Eysseric può partire come riporta la Gazzetta dello Sport: il giocatore sembra avere mercato in Francia.

13.03 REAL MADRID – Attesa per l’annuncio di Cristiano Ronaldo, si sta valutando un altro piano che porterebbe ad Hazard.

11.58 ATALANTA: Kranevitter-Atalanta: si va avanti. I nerazzurri hanno fatto un’offerta di prestito oneroso con obbligo di riscatto. Martedì è il giorno giusto per capire se lo Zenit accetterà l’offerta ed eventualmente chiudere.

11.46 INTER: Colpo in prospettiva per l’Inter, che ha definito con il Genoa il trasferimento del 16enne Eddy Salcedo. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, sabato i due club hanno trovato l’intesa per l’attaccante rossoblù, già corteggiato dal club di Suning lo scorso anno: al Grifone andranno circa 15 milioni di euro

11.31 BARCELLONA: Spunta Rabiot per il centrocampo del Barcellona, che con l’addio di Iniesta ha bisogno di nuovi volti in mezzo al campo. Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, i blaugrana sono pronti a fiondarsi con decisione sul centrocampista del Psg che è in scadenza nel 2019.

11.18 MAN UTD: Il Manchester United è a caccia di un attaccante esterno per rinforzare la rosa di Mourinho in vista della prossima stagione e, secondo quanto riferito dal Sun, l’obiettivo è Willian del Chelsea. I Red Devils sarebbero fiduciosi per il buon esito dell’affare.

11.03 REAL MADRID: Con la cessione di Cristiano Ronaldo ormai vicina, il Real Madrid è costretto a pensare ad un sostituto. Se il sogno di Florentino Perez si chiama Neymar, prima opzione per sostituire il brasiliano, sarà comunque molto difficile convincere il PSG

10.49 CRISTIANO RONALDO: Secondo il quotidiano spagnolo un club cinese avrebbe proposto al giocatore un ingaggio da 100 milioni di euro per due anni. Offerta declinata da Cristiano Ronaldo, altro sintomo che la sua volontà sia quella di sposare il progetto Juventus, che offre la possibilità di vincere nuovamente la Champions League.

10.36 NAPOLI: Dopo Juventus e Inter ora è il Napoli a mettersi sulle tracce di Santago Arias, terzino destro classe ’92 che rappresenterebbe l’alternativa a Lainer. Per il giocatore del PSV (che chiede almeno 20 milioni di euro) sarebbe pronta un’offerta di 15 milioni di euro.

10.27 TORINO: Tra domani e mercoledì i granata puntano a salutare Antonio Barreca e dare il benvenuto al centrocampista classe ’94 Soualiho Meite, che potrebbe svolgere le visite mediche già domani. Torino positivo anche per Gleison Bremer, difensore classe ’97: operazione in dirittura d’arrivo per una cifra intorno ai 5 milioni di euro.

10.11 MILAN: L’imprenditore a Sky Sport si dice fiducioso sull’operazione di acquisto del Milan: “Sono ancora in gioco, sia con Yonghong Li sia con il fondo Elliott”. L’imprenditore è ancora in vantaggio per l’acquisizione del Milan e nei giorni scorsi avrebbe trovato un accordo con Mr Li: se il broker cinese sarà ancora proprietario del club cederà la società a Commisso, che pagherà 415 milioni ad Elliott e darà il 30% delle azioni e la gestione del Milan in Cina a Mr Li. Commisso sarebbe anche in buona posizione con Elliott nel caso in cui dovesse rilevare la società. La prossima dovrebbe essere quella decisiva.

9:54 VERONA – Il centrocampista 23enne Samuel Gustafson passa in prestito dal Torino all’Hellas.

9:42 GENOA – Affare fatto per Claudio Paul Spinelli, attaccante classe ’97, secondo Il Secolo XIX. Nel reparto difensivo invece domani arriva la firma per il terzino Romulo

9:38 NAPOLI – Manca ancora un terzino destro per definire numericamente al completo la rosa dei Partenopei. Lainer del Salisburgo rimane ancora l’obiettivo principale di Giuntoli, ma gli austriaci hanno aumentato il prezzo e aspettano i preliminari di Champions. A questo punto potrebbe avvicinarsi il difensore colombiano Arias, che attualmente milita al PSV.

9:28 INTER – Il 16enne genoano Salcedo raggiunge la casa nerazzurra, secondo La Gazzetta dello Sport. Il calciatore si appresta a sostenere le visite mediche e firmare il contratto per un’operazione da 15 milioni di euro.

9:22 ROMA – Si complica la via del rinnovo di Alessandro Florenzi. Continua ad essere troppo ampia la distanza tra l’offerta del club e la richiesta del calciatore. Il ds Monchi: “Sto lottando tutti i giorni per farlo rinnovare”

9:15 CHELSEA – Ancora in sospeso il destino della panchina dei Blues. Nel caso in cui sbarcasse Sarri potrebbero essere avviate le trattative per tre giocatori della Juventus: Higuain, Rugani e Alex Sandro

9:08 LAZIO – I biancocelesti potrebbero aver sbloccato la trattativa per Wesley, attaccante classe ’96 del Brugge. Secondo Il Messaggero, martedì dovrebbe arrivare la firma del brasiliano su un contratto quinquennale

9:05 ROMA – Continua la giostra tra i successori di Alisson, portiere attualmente impegnato con il Brasile ai Mondiali. Secondo le ultime indiscrezioni, Monchi virerebbe su Brazao, estremo difensore verdeoro in forza al Cruzeiro, mentre come terzo portiere arriverà nella giornata di oggi a Fiumicino Daniel Fuzato, classe ’97 del Palmeiras, pagato 500mila euro

8:52 ATALANTA – Alejandro Gomez è uomo mercato, come riporta il Corriere di Bergamo. Nonostante le dichiarazione che vogliono la permanenza del capitano, l’attaccante argentino potrebbe lasciare il club nerazzurro per un club di Champions League

8:44 SAMPDORIA – Pare esserci un ritorno di fiamma in casa blucerchiata per Defrel della Roma. L’attaccante è la prima alternativa di Ferrero in caso di partenza di Zapata. Continua la trattativa con La Gumina del Palermo

8:33 JUVENTUS – Secondo La Stampa servirebbero sette giorni per portare Cristiano Ronaldo in bianconero. Una settimana per appianare i contrasti tra l’agente Jorge Mendes e il presidente Blancos Florentino Perez per poi completare l’ingaggio

8:25 FROSINONE – Cristian Molinaro si avvicina ai ciociari. Oggi si controbatte sull’offerta decisiva per l’acquisto dell’ex difensore del Torino. Sempre tra i gialloblu viene definito l’arrivo del centrocampista Crisetig dal Bologna

8:20 SPAL – Secondo La nuova Ferrara, piacciono i colori biancoazzurri ai giocatori Valoti e Milinkovic. Intanto la dirigenza punta sull’acquisto di Mongini nel reparto di attacco

8:15 JUVENTUS – La prima pagina del quotidiano Tuttosport stamattina non può non riguardare l’affare Cristiano Ronaldo. “Benvenuto Ronaldo” è il titolo del giornale. Pare ci sia l’accordo con Mendes per il prezzo, mancherebbe solo l’annuncio. “Il colpo gobbo” intitola il Corriere dello Sport, secondo cui la sterzata decisiva pare arrivare martedì

Foto: Cristiano Barni / Shutterstock.com