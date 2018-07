Calciomercato LIVE, tutte le trattative di domenica 15 luglio in DIRETTA: Hazard guarda al Real Madrid, Darmian e Zappacosta vicini all’Inter?

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 14 LUGLIO

Buongiorno agli appassionati di calcio: domenica 15 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente condizionato dal Mondiale in Russia e dalla chiusura anticipata, poco dopo metà agosto rispetto alle scorse stagioni.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE di questa giornata di calciomercato (domenica 15 luglio): aggiornamenti in tempo reale su tutti gli affari in corso. Si comincia a partire dalle 08.00. Buon divertimento a tutti.













10.00 BOLOGNA: Il club felsioneo ha ceduto in prestito al Catania l’attaccante ventenne Andrea Vassallo, lo scorso anno in forza alla Carrarese

9.51 ATLETICO MADRID: L’Atletico Madrid è vicino all’acquisto di Gelson Martins. C’è già l’accordo fra giocatore e club spagnolo, che dovrebbe girare allo Sporting Vietto e André Moreira

9.40 BOLOGNA: Si intensifica la trattaiva per portare Andrea Rispoli al Bologna. Il terzino del Palermo ha espresso il proprio gradimento e oggi potrebbe esserci l’ufficialità

9.33 HUESCA: Damian Musto, centrocampista italo-argentino, 31 anni, è un nuovo giocatore del club che parteciperà alla Liga il prossimo anno. Arriva dal club messicano del Tijuana

9.25 PADOVA: Un anno di prestito secco è la formula del passaggio dell’attaccante Federico Bonazzoli dalla Sampdoria al Padova

9.18 CREMONESE: Giacomo Volpe, lo scorso anno in forza al Gubbio, è il nuovo portiere della Cremonese

9.10 BRESCIA: E’ ufficiale l’ingaggio del fantasista Tremolada, ex Virtus Entella

8.57 CHIEVO: Andrea Seculin ha rinnovato il contratto con il club veronese. Il portiere friulano sarà in gialloblù anche per la prossima stagione

8.51 SIVIGLIA: Cresce l’interesse per l’attaccante inglese del Liverpool Sturridge. Nelle prossime ore potrebbe arrivare un offerta molto importante ai Reds

8.43 UDINESE: Il Vasco Da Gama annuncia ufficialmente l’ingaggio di Maxi Lopez che lascia l’Italia dopo l’ultima stagione vissuta all’Udinese

8.30 MILAN: La Gazzetta dello Sport svela i piani del Fondo Elliot. Ridurre i costi di gestione e il monte ingaggi (già comunque oggi nei parametri Uefa), rafforzare la struttura del Club e, in un secondo tempo, prendere anche in considerazione l’ipotesi cessione che, al momento, potererebbe un introito troppo basso per le spese sostenute dal Fondo per entrare in possesso del Club

8.21 FROSINONE: Stipe Petrica è virtualmente un attaccante del Frosinone. Il gtiocatore si è accordato con il club laziale che ora dovrà definire i dettagli con l’Udinese ma non dovrebbero esserci ostacoli al trasferimento

8.13 FIORENTINA: L’idea di puntare sull’attaccante del Sassuolo Berardi viene stoppata al nascere dal giocatore che dichiara pubblicamente di volere soltanto la Roma per la prossima stagione

8.10 INTER: Sempre più complicata la strada che porta a Vrsaljko dell’Atletico Madrid, l’Inter per l’esterno di difesa pensa prima di tutto a Darmian, sul quale non c’è il veto di Mourinho. Piace anche Zappacosta del Chelsea

8.04 REAL MADRID: Hazard esce allo scopertto e, dopo la finale per il terzo posto vinta dal suo Belgio con la sua rete del 2-0, dichiara “Sapete già dove voglio andare” dando l’addio al Chelsea e aprendo tutte le porte al Real Madrid che, perso Cristiano Ronaldo, potrebbe trovarsi in casa due delle tre star del Mondiale, Modric e Hazard

8.00: Buongiorno agli appassionati di calcio. Il mercato non si ferma mai, nemmeno il giorno della finale dei Mondiali che dovrebbe segnare uno spartitraffico per gli affari di questa stagione. I club, italiani e non, si stanno muovendo in maniera massiccia per non arrivare impreparati alla prossima stagione. Seguite insieme a noi, minuto, per minuto, tutte le trattative e gli affari di oggi, domenica 15 luglio.

