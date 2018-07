Calciomercato LIVE, tutte le trattative di sabato 14 luglio in DIRETTA: Napoli, pressing su Benzema! Juventus in uscita

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 13 LUGLIO

Buongiorno agli appassionati di calcio: venerdì 13 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente condizionato dal Mondiale in Russia e dalla chiusura anticipata, poco dopo metà agosto rispetto alle scorse stagioni.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE di questa giornata di calciomercato (venerdì 13 luglio): aggiornamenti in tempo reale su tutti gli affari in corso. Si comincia a partire dalle 08.00. Buon divertimento a tutti.













08.52 INTER – Si cerca un esterno destro. Vanno avanti i contatti con l’Atletico Madrid per Vrsaljko, il croato avrebbe già dato l’ok: si punta al prestito oneroso con diritto di riscatto. Le altenative sono Darmian (lo United vuole cederlo) e Zappacosta, possibile in uscita dal Chelsea.

09.46 NAPOLI – Pressing fortissimo su Benzema come riporta Tuttosport. Ancelotti vorrebbe a tutti i costi l’attaccante francese del Real Madrid ma l’operazione è davvero molto complicata.

08.34 CHELSEA – Arriva Maurizio Sarri ma, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha dovuto accettare delle penali nel caso in cui il Chelsea ingaggiasse altri giocatori del Napoli.

08.26 LAZIO – Praticamente preso Wesley, attaccante del Bruges. E la trattativa Milinkovic-Savic è in alto mare, il Real Madrid potrebbe presentarsi con 100 milioni e bisognerà capire se Lotito accetterà.

08.17 NAPOLI – Gli azzurri stanno lavorando per un difensore, bisogna trovare il sostituto di Hysaj. Si parla di Sabaly del Bordeaux e di Arias del PSV.

08.06 INTER – I nerazzurri stanno puntando fortissimo sul centrocampista Dembelé ma il colpo non è facile, bisogna trovare la formula giusta visto che è in scadenza di contratto col Tottenham.

08.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di calciomercato, sabato 14 luglio.

