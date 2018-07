Calcio, Mondiali 2018: l’Inghilterra punta a riportare il calcio a “casa”. Ma Modric sogna lo sgambetto ai Tre Leoni

La semifinale che non ti aspetti. Croazia e Inghilterra si sfideranno domani, mercoledì 11 luglio, allo stadio Luzniki di Mosca per un posto nella finale dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Due squadre ricche di talento, ma sulla carta non indicate tra le favorite per la vittoria finale, proveranno a dare la caccia ad un sogno che appare ora più vicino che mai.

L’Inghilterra è seriamente intenzionata a riportare il calcio a “casa” 52 anni dopo l’unico trionfo, tra le mura amiche, nel 1966. I Tre Leoni dispongono di un gruppo imbottito di giovani di belle speranze, che hanno bruciato le tappe e stanno facendo impazzire i propri tifosi, sempre più convinti di poter davvero abbracciare i propri beniamini al rientro a casa con la coppa. Dopo aver sconfitto a stento la Tunisia e aver demolito Panama, l’Inghilterra si è concessa una pausa col Belgio per poi superare la Colombia ai rigori e scatenarsi ai quarti contro la Svezia. Un cammino straordinario, cadenzato dai gol di Kane, capitano e capocannoniere dei Mondiali, e dalle giocate di Alli, Sterling e Lingard, che vanno di pari passo con la solidità di Henderson, Stones e Maguire e con le parate strepitose di Pickford, eroe contro Colombia e Svezia.

La Croazia, tuttavia, è un osso durissimo e dispone di talento e classe da vendere. La nuova generazione di fenomeni del calcio croato punta a rinverdire i fasti di Francia ’98 e non è escluso che possa persino migliorarsi e arrivare fino in fondo per realizzare l’impresa più incredibile della storia dei Mondiali. Modric è il punto di riferimento di una squadra che ruota attorno al suo faro con fuoriclasse del caibro di Rakitic, Perisic e Mandzukic. Le tre vittorie nel girone di qualificazione, tra cui il “cappotto” all’Argentina, hanno preceduto due successi ai rigori contro Danimarca e Russia, segnale evidente di una squadra che non si specchia nella sua bellezza, ma che ha imparato finalmente anche a soffrire.

Il ct inglese Southgate punterà sul 3-5-2 con Pickford tra i pali, Walker, Stones e Maguire al centro della difesa, Trippier e Young sulle fasce. Davanti alla difesa agirà Henderson con Alli e Lingard mezz’ali, mentre Sterling affiancherà Kane in attacco. Dalic, ct croato, invece, farà leva sul 4-1-4-1 con Lovren e Vida davanti a Subasic e con i due terzini Vrsaljko e Strinic. In mediana ci sarà Brozovic a coprire le spalle a Rakitic e Modric, mentre Rebic e Perisic saranno i due esterni a supporto dell’unica punta Mandzukic. Ci sono tutti gli ingredienti, dunque, per una sfida ad alto tasso di spettacolo ed emozioni tra due squadre che hanno una voglia matta di sognare ancora.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com