Calcio, Europei Under19: gli azzurrini sfidano il Portogallo per centrare le semifinali ed il pass iridato

Domani, venerdì 19 luglio, si disputerà la seconda giornata del gruppo A degli Europei Under 19 di calcio, in corso di svolgimento in Finlandia. L’Italia, dopo aver conquistato i tre punti all’esordio con i padroni di casa, andrà a caccia del bis contro i temibili portoghesi, vittoriosi 3-1 con la Norvegia nel primo match. La seconda giornata del nostro raggruppamento vedrà perciò lo scontro tra le due leader del girone a quota 3 punti (Italia-Portogallo) e tra le due squadre che chiudono la classifica con zero punti (Finlandia-Norvegia). Per gli azzurri la priorità sarà non perdere, infatti basterebbero due pareggi nelle ultime due partite per qualificarsi alle semifinali, e di conseguenza strappare uno dei cinque pass disponibili per il Mondiale Under20 dell’anno prossimo.

La nazionale guidata da Paolo Nicolato si presenta a questa sfida cruciale fortificata dalla sofferta vittoria contro i finnici, raggiunta grazie al gol di Zaniolo, anche se si sono palesati degli evidenti limiti soprattutto in difesa che sono stati parzialmente mascherati da una giornata di grazia di Plizzari, migliore in campo con diverse parate decisive su Ylatupa e Vertainen. Il gruppo comunque si è compattato ed è riuscito a difendere il vantaggio sino alla fine con grande spirito di sacrificio. In vista della sfida contro i lusitani preoccupano le condizioni di Zaniolo, il quale ha subito un infortunio che l’ha costretto a lasciare il campo anzitempo nel finale del match inaugurale.

L’Italia sarà chiamata ad alzare il livello del proprio gioco e dell’attenzione difensiva nel prossimo incontro. Il Portogallo è una nazionale di maggiore spessore tecnico rispetto a quella finnica ed il successo citato contro i norvegesi, grazie alla doppietta di Trincão ed al gol di Miguel Luìs, candida questa formazione a centrare il bersaglio grosso. Rispetto alla sfida con la Finlandia, gli azzurrini non affronteranno degli avversari con una migliore condizione fisica dato che il campionato portoghese comincia ad agosto come quello italiano. La sfida si giocherà domani sera alle ore 19:30 italiane sul campo sintetico di Vaasa (Finlandia).

Foto: FIGC – Italia Under 19