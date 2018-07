Calcio, Europei Under19 2018: Italia-Portogallo. Programma, orari e tv

L’Italia affronterà il Portogallo nella seconda sfida del Gruppo A degli Europei Under19 di calcio. Gli azzurrini dopo aver battuto all’esordio i padroni di casa della Finlandia per 1-0 grazie al gol di Zaniolo, si giocheranno il primo posto nel girone con i lusitani, reduci dalla vittoria 3-1 con la Norvegia. Una sfida non certamente facile, ma la squadra di Paolo Nicolato ha dimostrato di avere le qualità per arrivare fino in fondo in questo torneo.

Italia-Portogallo si giocherà domani sera (giovedì 19 luglio) allo stadio Hietalahti di Vaasa con calcio di inizio alle 19.30. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo.

Giovedì 19 luglio

19.30 Italia-Portogallo, Gruppo A, Hietalahti di Vaasa

Foto: FIGC