Italia-Portogallo, Finale Europei Under19: c’è la diretta tv gratis e in chiaro su Rai2! Orario e programma

L’Italia si giocherà il titolo agli Europei Under19 di calcio con il Portogallo. Gli azzurrini proveranno a replicare l’impresa del 2003 quando i nostri portacolori batterono in finale propri i lusitani per alzare al cielo la coppa. Dopo 15 anni l’Italia cercherà di tornare sul tetto d’Europa e per farlo si affiderà alla grande qualità della squadra di Paolo Nicolato.

L’Italia arriva a questa finale dopo la grande vittoria per 2-0 con la Francia in semifinale, mentre dall’altra parte i portoghesi hanno travolto 5-0 l’Ucraina. Il precedente della fase a giorni sorride agli azzurrini, che hanno battuto per 3-2 il Portogallo. La finale sarà però un’altra partita in cui i nostri giocatori dovranno dare il tutto per tutto e dimostrare di essere all’altezza di questo grande palcoscenico.

Italia-Portogallo si giocherà domani sera (domenica 29 luglio) al Seinäjoki Stadium di Seinajoki (Finlandia) con calcio di inizio alle 18.30. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai2 e in diretta streaming su Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo.

Domenica 29 luglio 2018

18.30 Italia-Portogallo, Finale Europei Under19, Seinäjoki Stadium

