Calcio, Europei Under19 2018: Italia-Francia. Programma, orari e tv della semifinale

Ad un passo dal sogno. L’Italia si appresta a disputare la semifinale degli Europei Under19 2018 in Finlandia e a separare gli azzurrini dalla finale è la sfida con la Francia, che due anni fa si impose all’ultimo atto contro la compagine del Bel Paese, portando a casa la coppa. Per i ragazzi guidati dal ct Paolo Nicolato si tratta di un’occasione d’oro per prendersi una grande rivincita contro un avversario che, dopo le difficoltà iniziali sfociate nella sconfitta con l’Ucraina, ha saputo rialzarsi alla grande, battendo nettamente la Turchia e l’Inghilterra e garantendosi l’accesso alla fase ad eliminazione diretta con il secondo posto nel gruppo A.

L’Italia, dal canto suo, ha superato la grande paura nel match con la Norvegia, in cui è stato necessario un super Moise Kean per sfuggire all’incubo eliminazione e garantirsi il primato, suggellato tra l’altro dalle vittorie contro Finlandia e Portogallo. Domani, giovedì 26 luglio, allo stadio Hietalhati di Vaasa gli azzurrini proveranno ad andare a caccia della finale e a spingersi verso un sogno che consoliderebbe le ambizioni e le prospettive di una generazione che dovrà in futuro prendere le redini anche della Nazionale maggiore.

Il calcio d’inizio è in programma per le ore 14.00. Sarà possibile guardare la partita in tv su Rai Sport e in diretta streaming su Rai Play. Ma potrete seguire il match anche attraverso la nostra diretta live testuale su OA Sport.

Giovedì 26 luglio – Semifinali Europei Under19 2018

Stadio Hietalahti di Vaasa, ore 14.00: Italia-Francia (diretta tv su Rai Sport)













