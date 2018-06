BPER Banca Beach Volley Italia Tour, Ostia. Prima giornata: Colombi/Breidenbach non si fermano, Bonifazi/Manni nel tabellone perdenti

Spettacolo, divertimento, caldo e tanta gente: questo il menu della prima giornata di sfide allo stabilimento La Spiaggia di Ostia per la seconda tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour 2018. Tantissime le partite giocate oggi per decretare i semifinalisti vincenti sia in campo maschile che in quello femminile. Non è mancato lo spettacolo con alcune gare davvero divertenti anche per il pubblico che, numeroso ha attorniato i campi principali.

In campo femminile le grandi favorite per la vittoria, Colombi/Beridenbach non perdono un colpo ed hanno vinto i due incontri che le hanno portare in semifinale dove troveranno le altre tre coppie super favorite, Toti/J. Allegretti, D. Allegretti/Annibalini e Dalmazzo/Bonifazi. Poche sorprese, nessuna eliminazione eccellente e ancora diverse coppie in gioco per conquistare il successo di tappa.

In campo maschile le sorprese non sono mancate. Il vincitore della tappa di Bibione del campionato italiano Bonifazi, in coppia con Manni, si trova a dover risalire la china tra i perdenti dopo la sconfitta contro D. Sablone/Tailli. In semifinale vincenti ci sono anche Lupo/Michienzi e Alfieri/Sacripanti che rientravano fra i favoriti della vigilia e Morelli/Rossi che hanno avuto un discreto avvio di stagione. Tanti, ancora, i binomi in corsa. Domani si disputano le gare decisive per l’assegnazione della vittoria di tappa e semifinali e finali saranno trasmesse in diretta streaming su ItcSportTv e sulla web Tv di OA Sport.

TORNEO MASCHILE

Primo turno: Terrazzano/Traini-Alfieri/Sacripanti 0-2 (17-21, 12-21), Venditti/Rosso-Siri/Zanella 0-2 (8-21, 8-21), Titta/Mencaroni-Fornaro/Morelli 0-2 (14-21, 19-21), Ferrini/Skoreiko-Ciccarelli/D’amico 0-2 (18-21, 14-21), Conti/Bacca-Bellucci/Imbimbo 2-0 (21-12, 21-6), Sambucci/Marinelli-Filini/Ponticorvo 2-0 (21-19, 21-19), D. Sablone/Tailli-Sigismondi/Marta 2-0 (21-19, 25-23), Maletti/Cottafava-M. Sablone/Acconci 2-1 (15-21, 21-14, 15-10)

Secondo turno vincenti: Alfieri/ Sacripanti-De Luca/Colaberardino 2-1 (17-21, 22-20, 15-12), Gambarelli/Romani-Siri/Zanella 2-1 (21-19, 18-21, 15-6), Fornaro/Morelli-Casellato/Canegallo 0-2 (10-21, 19-21), Lupo/Michienzi-Ciccarelli/D’amico 2-0 (21-13, 21-12)Conti/Bacca-Casali/Perini 0-2 (15-21, 16-21), Morelli/Rossi-Sambucci/Marinelli 2-0 (21-18, 21-12), D. Sablone/Tailli-De Fabritiis/Boesso 2-0 (21-13, 21-13), Manni/Bonifazi-Maletti/Cottafava 2-0 (21-10, 21-11).

Secondo turno perdenti: Terrazzano/Traini-Maletti/Cottafava 1-2 (13-21, 21-16, 14-16), Venditti/Rosso-De Fabritiis/Boesso 0-2 (11-21, 10-21), Titta/Mencaroni-Sambucci/Marinelli 2-0 (21-17, 21-11), Ferrini/Skoreiko-Conti/Bacca 2-1 (21-16, 21-23, 15-6), Bellucci/Imbimbo-Ciccarelli/D’amico 0-2 (10-21, 8-21), Filini/Ponticorvo-Fornaro/Morelli 0-2 (16-21, 10-21), Sigismondi/Marta-Siri/Zanella 2-0 (21-13, 21-19), M. Sablone/Acconci-De Luca/Colaberardino 0-2 (12-21, 12-21).

Terzo turno vincenti: Gambarelli/Romani-Alfieri/Sacripanti 1-2 (21-17, 19-21, 10-15), Lupo/Michienzi-Casellato/Canegallo 2-0 (21-17, 21-17), Morelli/Rossi-Casali/Perini 2-1 (25-23, 16-21, 15-3), Manni/Bonifazi-D. Sablone/Tailli 0-2 (18-21, 17-21).

Terzo turno perdenti: De Fabritiis/Boesso-Maletti/Cottafava, Ferrini/Skoreiko-Titta/Mencaroni 0-2 (17-21, 18-21), Fornaro/Morelli-Ciccarelli/D’amico 2-0 (21-14, 21-19), De Luca/Colaberardino-Sigismondi/Marta 2-0 (21-17, 21-11).

Quarto turno perdenti: Vincente De Fabritiis/Boesso-Maletti/Cottafava-Casellato/Canegallo, Titta/Mencaroni-Gambarelli/Romani, Fornaro/Morelli, Manni/Bonifazi, De Luca/Colaberardino-Casali/Perini.

Semifinali vincenti: Lupo/Michienzi-Alfieri/Sacripanti, D. Sablone/Tailli-Morelli/Rossi

TORNEO FEMMINILE

Primo turno: Ronzitti/Pascucci-Palumbo/Bravetti 2-0 (21-18, 21-8), Vigna/Pisani-Urbano/Zanon 2-0 (21-15, 21-16), Troiani/Pratesi-Favini/Maiocchi 2-1 (21-19, 21-23, 15-13), Auciello/Fondi-Smerilli/Olivieri 2-0 (21-17, 21-17), Contursi/Macori-Mocci/Tallarita 0-2 (4-21 10-21), Cannavacciuolo/Scalzone-Izzi/Frasca 1-2 (15-21, 23-21, 9-15).

Secondo turno vincenti: Ronzitti/Pascucci-Colombi/Breidenbach 0-2 (19-21, 20-22), Cutri/Vizio-Caglio/Furlanetto 2-0 (21-13, 21-7), Vigna/Pisani-Culiani/Luca 1-2 (21-18, 14-21, 9-15), D. Allegretti/Annibalini-Troiani/Pratesi 2-0 (21-17, 21-11), Auciello/Fondi-Dalmazzo/Bonifazi 0-2 (11-21, 4-21), Mansueti/Mansueti-Mocci/Tallarita 2-0 (21-17, 21-15), Gianandrea/Passarini-Lusenti/Stacchiotti 1-2 (23-21, 19-21, 7-15), Toti/Allegretti-Izzi/Frasca 2-0 (21-10, 21-13).

Secondo turno perdenti: Palumbo/Bravetti-Izzi/Frasca 1-2 (18-21, 21-14, 7-15), Urbano/Zanon-Mocci/Tallarita 0-2 (16-21, 17-21), Favini/Maiocchi-Auciello/Fondi 1-2 (13-21, 21-11, 10-15), Smerilli/Olivieri-Troiani/Pratesi 0-2 (14-21, 17-21), Contursi/Macori-Vigna/Pisani 0-2 (8-21, 14-21), Cannavacciuolo/Scalzone-Ronzitti/Pascucci 2-0 (21-16, 21-19).

Terzo turno vincenti: Cutri/Vizio-Colombi/Breidenbach 0-2 (11-21, 10-21), D. Allegretti-Annibalini-Culiani/Luca 2-1 (22-20, 19-21, 15-9), Mansueti/Mansueti-Dalmazzo/Bonifazi 0-2 (15-21, 15-21), Toti/J. Allegretti-Lusenti/Stacchiotti 2-0 (21-7, 21-15).

Terzo turno perdenti: Gianandrea/Passarini-Izzi/Frasca 2-1 (16-21, 21-8, 15-4), Auciello/Fondi-Mocci/Tallarita 0-2 (14-21, 18-21), Vigna/Pisani-Troiani/Pratesi 2-0 (21-19, 21-16), Cannavacciuolo/Scalzone-Caglio/Furlanetto 1-2 (20-22, 21-7, 14-16)

Quarto turno perdenti: Gianandrea/Passarini-Culiani/Luca 0-2 (13-21, 13-21), Mocci/Tallarita-Cutri/Vizio 0-2 (16-21, 16-21), Vigna/Pisani-Lusenti/Stacchiotti 2-0 (21-14, 21-18), Caglio/Furlanetto-Mansueti/Mansueti 0-2 (8-21, 15-21).

Semifinali vincenti: Colombi/Breidenbach-D. Allegretti-Annibalini, Dalmazzo/Bonifazi-Toti/J. Allegretti.

Quinto turno perdenti: Culiani/Luca- Cutri/Vizio, Vigna/Pisani-Mansueti/Mansueti.