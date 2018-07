BPER Banca Beach volley Italia Tour, Alghero: Casali/Perini rispettano il pronostico, Armatura/Palombo fanno la sorpresa!

Casali e Perini rispettano il pronostico e vincono il loro primo torneo stagionale sulla sabbia di Alghero da teste di serie numero uno, mentre la sorpresa arriva dal torneo femminile dove Armatura e Palombo sbaragliano la concorrenza battendo in finale le favorite Priogio/Giacosa.

Casali/Perini in finale hanno sconfitto nettamente 2-0 (21-16, 21-11) Muccione/Romoli al termine di un match senza storia. Romagna anche sul terzo gradino del podio con Montanari/Conti che nella finale per il bronzo hanno sconfitto 2-0 (21-18, 21-13) Menicali/Balsamo.

In campo femminile soluzione a sorpresa in finale con la vittoria di Armatura/Palombo 2-1 (20-22, 21-11, 15-11) in rimonta sulle favorite Prioglio/Giacosa. Terzo posto per Cali/Brembilla che hanno superato 2-1 (21-12, 10-21, 15-10) Barbuiani/Boscolo.

TORNEO FEMMINILE

Semifinali vincenti: Armatura/Palombo-Apicella/Perata 2-1 (19-21, 21-8, 15-6), Giacosa/Prioglio-Barbuiani/Boscolo 2-0 (21-19, 21-14)

Quinto turno perdenti: Di Nardo Di Maio/Moltrasio-Cali/Brembilla 0-2 (13-21, 14-21), Guidi/Arboit-Balestra/Giudici 2-0 (21-19, 21-12).

Sesto turno perdenti: Apicella/Perata-Cali/Brembilla 1-2 (17-21, 21-17, 6-15), Barbuiani/Boscolo-Guidi/Arboit 2-1 (21-14, 19-21, 18-16).

Semifinali: Armatura/Palombo-Barbuiani/Boscolo 2-1 (16-21, 22-20, 19-17, Giacosa/Prioglio-Cali/Brembilla 2-0 (21-15, 21-18)

TORNEO MASCHILE

Quarto turno perdenti: Andria/Fancello-Muccione/Romoli 0-2 (17-21, 18-21), Vitali/Zampar-Gambarelli/Agostini 0-2 (15-21, 14-21), Bramante/Zanella-Conti/Montanari 1-2 (21-18, 14-21, 13-15), Apicella/Gregori-Arnaldi/Agamennone 2-0 (22-20, 21-19)

Semifinali vincenti: Menicali/Balsamo-Rosiglioni/Palma 2-0 (21-13, 21-12), Casali/Perini-Balestra/Giovanati 2-0 (21-14, 21-16)

Quinto turno perdenti: Muccione/Romoli-Gambarelli/Agostini 2-0 (21-16, 21-10), Conti/Montanari-Apicella/Gregori 2-0 (21-7, 21-16)

Sesto turno perdenti: Muccione/Romoli-Balestra/Giovanati 2-0 (21-19, 21-19), Conti/Montanari-Rosiglioni/Palma 2-0 (21-12, 21-8).

Semifinali: Menicali/Balsamo-Muccione/Romoli 0-2 (12-21, 18-21), Casali/Perini-Conti/Montanari 2-0 (21-16, 21-17).