BPER Banca Beach volley Italia Tour 2018, San Benedetto. Saguatti/Fasano e Leonardi/Bandieri cercano il “colpaccio”, De Fabritiis/Michienzi non sbagliano un colpo

Sorprese e conferme si intrecciano nella prima giornata di sfide della terza tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour 2018 che si disputa all’Arena del Beach di San Benedetto del Tronto. Una giornata pienissima che ha decretato i semifinalisti del tabellone vincenti sia in campo maschile che in quello femminile, non senza qualche risultato inatteso.

In campo maschile devono risalire dal tabellone perdenti le teste di serie numero 1, Arienti/Benvenuti che sono usciti sconfitti da Ceccoli/Di Silvestre, protagonisti di una prestazione di grande spessore, mentre De Fabritiis/Michienzi si prendono la scena avanzando nel tabellone vincenti senza particolari problemi. Nella semifinale vincenti affronteranno Magini/Storari, bravi a battere al tie break Casali/Perini, mentre nell’altra semifinale Ceccoli/Di Silvestre affronteranno una delle coppie più attese della vigilia, Montinaro/Vanni.

In campo femminile percorso netto per le due coppie più esperte, Giulia Leonardi/Bandieri e Saguatti/Fasano, che incontrano qualche difficoltà ma conquistano di slancio la semifinale vincenti. Saguatti/Fasano sfideranno le teste di serie numero uno Colzi/Lantignotti, che hanno raggiunto il terzo turno con due successi convincenti, mentre Leonardi/Bandieri affronteranno Meniconi/Galazzo.

TORNEO FEMMINILE

Secondo turno vincenti: Lantignotti/Colzi-Stroppa/Milanesi 2-0 (21-11, 21-19), D’Addario/Brilli-Peroni/Mori 1-2 (20-22, 21-19, 13-15), Saguatti/Fasano-Di Nardo di Maio/Bordini 2-0 (21-12, 21-11), Pisani/Puccini-Armatura/Palombo 2-1 (17-21, 22-20, 15-6), Meniconi/Galazzo-Di Prima/Scanavino 2-0 (21-12, 21-13), Ripoli/Francesconi-Franzoni/Batori 0-2 (9-21, 9-21), Tagliapietra/Galbiati-Bandieri/Leonardi 1-2 (15-21, 21-17, 10-15), Cozzi/Foresti-Mascitelli/Genovesi 2-0 (21-17, 21-19).

Secondo turno perdenti: Giuliani/Sampaolesi-Mascitelli/Genovesi 0-2 (25-27, 19-21), Magi/Stecconi-Armatura/Palombo 0-2 (12-21, 11-21), Ceccaroni/Arrigo-Stroppa/Milanesi 1-2 (19-21, 21-17, 5-15).

Terzo turno vincenti: Lantignotti/Colzi-Perroni/Mori 2-0 (21-12, 21-7), Saguatti/Fasano-Pisani/Puccini 2-0 (22-20, 21-6), Meniconi/Galazzo-Franzoni/Batori 2-0 (21-12, 21-15), Bandieri/Leonardi-Cozzi/Foresti 2-0 (21-17, 21-14)

Terzo turno perdenti: Mascitelli/Genovesi-Tagliapietra/Galbiati 2-0 (21-18, 21-15), Ripoli/Francesconi-Di Prima/Scanavino, Armatura/Palombo-Di Nardo di Maio/Bordini, D’Addario/Brilli-Stroppa/Milanesi.

Semifinali vincenti: Lantignotti/Colzi-Saguatti/Fasano, Meniconi/Galazzo-Bandieri/Leonardi.

TORNEO MASCHILE

Primo turno: Di Risio/Del Fra-Giunta/Molari 0-2 (18-21, 14-21), Gallazzi/Benedetti-Boesso/Gabriele 0-2 (11-21, 12-21), Raggi/Mantegazza-Di Carlo/Rossetti 2-0 (21-14, 21-12), Conti/Montanari-Basti/Lupatelli 2-0 (21-16, 21-16), Benzi/Spirito-Alegi/Leglib 2-1 (13-21, 23-21, 15-13), Margaritelli/Marta-Matteoni/Zamagni 2-0 (21-17, 21-12)

Secondo turno vincenti: Arienti/Benvenuti-Giunta/Molari 2-0 (21-19, 21-13), Ceccoli/Di Silvestre-Negri/Conti 2-0 (21-10, 21-17), Rossi/Morelli-Boesso/Gabriele 1-2 (22-20, 16-21, 20-22), Raggi/Mantegazza-Montinaro/Vanni 0-2 (11-21, 19-21), Magini/Storari-Conti/Montanari 2-0 (21-17, 21-15), Casali/Perini-Benzi/Spirito 2-0 (21-18, 21-14), Fallace/Gambarelli-Malavolta/Cofani 2-0 (21-11, 21-19), De Fabritiis/Michienzi-Margaritelli/Marta 2-0 (21-19, 21-18)

Secondo turno perdenti: Di Risio /Del Fra-Margaritelli/Marta 0-2 (13-21, 18-21), Gallazzi/Benedetti-Benzi/Spirito 2-0 (21-0, 21-0), Di Carlo/Rossetti-Conti/Montanari 0-2 (11-21, 10-21), Basti/Lupatelli-Raggi/Mantegazza 0-2 (15-21, 14-21), Alegi/Leglib-Rossi/Morelli 0-2 (19-21, 19-21), Matteoni/Zamagni-Giunta/Molari 0-2 (

Terzo turno vincenti: Ceccoli/Di Silvestre-Arienti/Benvenuti 2-0 (17-21, 18-21), Boesso/Gabriele-Montinaro/Vanni 0-2 (12-21, 5-21), Magini/Storari-Casali/Perini 2-1 (21-15, 19-21, 16-14), Fallace/Gambarelli-De Fabritiis/Michienzi 0-2 (17-21, 15-21)

Terzo turno perdenti: Margaritelli/Marta-Malavolta/Cofani 2-1 (10-21, 21-18, 15-8), Gallazzi/Benedetti-Conti/Montanari 0-2 (5-21, 8-21), Raggi/Mantegazza-Rossi/Morelli 0-2 (19-21, 15-21), Negri/Conti-Giunta/Molari 0-2 (15-21, 12-21)

Semifinali vincenti: Ceccoli/Di Silvestre-Montinaro/Vanni, Magini/Storari-De Fabritiis/Michienzi

Quarto turno perdenti: Arienti/Benvenuti-Conti/Montanari, Casali/Perini-Giunta/Molari, Boesso/Gabriele-Margaritelli/Marta 0-2 (0-21, 0-21), Fallace/Gambarelli-Rossi/Morelli