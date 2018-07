Biathlon: le nazionali azzurre divise tra Germania, Austria e Francia. Il quartetto Elite si allena a Ruhpolding

Riprendono gli allenamenti per tutte le selezioni nazionali per il biathlon, impegnate nei rispettivi ritiri al di fuori dei confini nazionali. Come annunciato dalla FISI sul sito federale, si segnala in particolare la presenza a Ruhpolding del quartetto Elite con Dominik Windisch, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, che insieme all’allenatore responsabile Andreas Zingerle e al tecnico Andrea Zattoni si trovano a Ruhpolding (Ger) fino a venerdì 3 agosto.

La squadra A invece si allenerà nell’altra località tedesca che ospiterà la Coppa del Mondo, ad Oberhof (Ger) dove Nicole Gontier, Alexia Runggaldier, Federica Sanfilippo, Thierry Chenal, Giuseppe Montello, Thomas Bormolini e Saverio Zini potranno testarsi nello ski tunnel, in compagnia dell’allenatore responsabile Klaus Hollrigl e del tecnico Nicola Pozzi.

Dopo aver accolto le squadre elite e A, il centro austriaco di Obertilliach ospiterà la squadra B dal 26 luglio al 4 agosto con Patrick Braunhofer, Michael Durand, Mattia Nicase, Simon Leitgeb, Paolo Rodigari, Irene Lardschneider, Michela Carrara, Eleonora Fauner, Daniele Cappellari, accompagnati dall’allenatore responsabile Alexander Inderst e dai tecnici Samantha Plafoni e David Wieser.

Secondo raduno stagionale per il gruppo juniores/giovani che farà tappa a Bessans (Fra) dal 26 luglio al 3 agosto con Peter Tumler, Kevin Gontel, Cedric Christille, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, David Zingerle, Iacopo Leonesio, Samuela Comola, Beatrice Trabucchi, Sara Cesco Fabbro e Rebecca Passler coordinati dall’allenatore responsabile Mirco Romanin e il tecnico Fabio Cianciana.

