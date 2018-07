Belgio-Giappone, le probabili formazioni – Ottavi Mondiali 2018: torna dal 1′ il tridente belga Mertens-Hazard-Lukaku, Osako guiderà l’attacco nipponico

L‘incontro tra Belgio e Giappone, valevole per gli ottavi di finale del Mondiale 2018 di calcio, si svolgerà stasera a Rostov alle ore 20 italiane. I belgi si presentano alla sfida da favoriti dopo una fase a gironi convincente in cui ha strapazzato Tunisia e Panama per poi battere l’Inghilterra 1-0 assicurandosi il primato del gruppo G. I nipponici invece hanno strappato la qualificazione grazie al criterio del fair play ai danni del Senegal dopo un girone in cui hanno battuto la Colombia all’esordio, pareggiato col Senegal e perso 1-0 contro la Polonia.

I Diavoli Rossi, dopo aver fatto turnover nell’ultima sfida del girone, vogliono passare il turno in modo convincente per poi eventualmente giocare un quarto di finale stellare magari contro il Brasile (impegnato col Messico). Il CT dei belgi Roberto Martinez ripropone gli stessi undici che sono partiti dall’inizio contro Panama e Tunisia, schierati con il 3-4-3. Il tridente composto da Mertens, Hazard e Lukaku torna perciò dal primo minuto dopo un turno di riposo, insieme ai mediani De Bruyne e Witsel.

I nipponici vorranno mettere in difficoltà i più quotati avversari con le proprie qualità: la velocità dei trequartisti Kagawa, Inui e Haraguchi, l’organizzazione difensiva e lo spirito di sacrificio di tutti i giocatori chiamati in causa. Il CT Nishino riproporrà il 4-2-3-1 che ha raccolto 4 punti nelle prime due partite, perciò torna anche Osako dal 1′ come prima punta. La difesa giapponese che dovrà limitare il temibile tridente belga sarà composta da Nagatomo, Shoji, Yoshida e Sakai.

Di seguito le probabili formazioni della partita:

BELGIO (3-4-3): Courtois; Vertonghen, Boyata, Alderweireld; Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco; Mertens, Lukaku, Hazard

GIAPPONE (4-2-3-1): Kawashima; Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo; Hasebe, Shibasaki; Haraguchi, Kagawa, Inui; Osako

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: CP DC Press/ Shutterstock.com